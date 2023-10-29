Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jalani TC Panjang di Jerman, Erick Thohir Yakin Timnas Indonesia U-17 Berkiprah Manis di Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |12:17 WIB
Timnas Indonesia U-17 jalani TC di Jerman jelang Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, optimistis dengan kiprah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Usai menjalani pemusatan latihan (TC) panjang di Jerman, Erick Thohir yakin Timnas Indonesia U-17 akan menuai hasil manis.

Ya, skuad Garuda Asia - julukan Timnas Indonesia U-17- melakukan persiapan matang untuk mentas di Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, mereka menjalani TC di Jerman sampai satu bulan lebih. Tim itu pun kini sedang menjalani TC tambahan di Jakarta untuk mematangkan persiapan.

Timnas Indonesia U-17

Erick Thohir mengatakan tim asuhanya Bima Sakti itu terus memantaskan diri untuk tampil dalam ajang tersebut. Timnas Indonesia U-17 pun telah ditempa habis-habisan dalam TC di Jerman sehingga diharapkan bisa tampil maksimal dalam pesta sepak bola usia muda itu.

"Timnas Indonesia U-17 sudah sampai di Indonesia, mereka sudah latih cukup lama," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023.

