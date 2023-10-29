Jalani TC Panjang di Jerman, Erick Thohir Yakin Timnas Indonesia U-17 Berkiprah Manis di Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, optimistis dengan kiprah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Usai menjalani pemusatan latihan (TC) panjang di Jerman, Erick Thohir yakin Timnas Indonesia U-17 akan menuai hasil manis.

Ya, skuad Garuda Asia - julukan Timnas Indonesia U-17- melakukan persiapan matang untuk mentas di Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, mereka menjalani TC di Jerman sampai satu bulan lebih. Tim itu pun kini sedang menjalani TC tambahan di Jakarta untuk mematangkan persiapan.

Erick Thohir mengatakan tim asuhanya Bima Sakti itu terus memantaskan diri untuk tampil dalam ajang tersebut. Timnas Indonesia U-17 pun telah ditempa habis-habisan dalam TC di Jerman sehingga diharapkan bisa tampil maksimal dalam pesta sepak bola usia muda itu.

"Timnas Indonesia U-17 sudah sampai di Indonesia, mereka sudah latih cukup lama," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023.