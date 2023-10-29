Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Optimistis Surabaya Siap Gelar Piala Dunia U-17 2023, Usai Tur Trofi Disambut Antusias Warga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |10:09 WIB
Erick Thohir Optimistis Surabaya Siap Gelar Piala Dunia U-17 2023, Usai Tur Trofi Disambut Antusias Warga
Erick Thohir saat hadiri tur trofi Piala Dunia U-17 di Surabaya. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, optimistis Surabaya siap menggelar Piala Dunia U-17 2023. Hal ini disampaikan Erick usai melihat warga Kota Pahlawan -julukan Surabaya- menyambut antusias tur Trophy Experience Piala Dunia U-17.

Dalam acara Trophy Experience Piala Dunia U-17, ada ribuan orang yang memadati sepanjang kawasan Genteng, Taman Apsari, hingga Balai Pemuda, Surabaya, Jawa Timur, yang menyambutnya. Acara itu sendiri digelar pada hari ini, Minggu (29/10/2023).

Tur Trofi Piala Dunia U-17 di Surabaya. Foto: PSSI

Erick Thohir mengatakan optimistis Surabaya akan jadi cermin keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Sebab, semarak Piala Dunia U-17 2023 sangat dirasakan.

"Saya optimistis, melihat antusias warga Surabaya dari berbagai kelompok, lalu kesiapan total pemerintah daerah dan kota, stadion, lapangan latihan, akomodasi, serta sarana pendukung lainnya, Surabaya siap,” ujar Erick dalam keterangan yang didapat MNC Portal Indonesia, Minggu (29/10/2023).

“Baik untuk upacara pembukaan, semua pertandingan, dan menjadi kandang yang tangguh bagi timnas," lanjutnya.

"Terima kasih buat wali kota dan jajaran yang membantu kami dalam mempersiapkan venue dan penyelenggaraan event," jelas Erick Thohir.

Kemeriahan arak-arakan tut trofi Piala Dunia U-17 di Surabaya juga diramaikan bazar, pentas seni dan musik, serta photobooth sejak pawai dimulai dari Siola hingga Balai Pemuda yang berjarak 1 km. Di tengah pawai itu, diluncurkan juga video klip lagu ‘Bersama Garuda (We Are Together)’ yang dinyanyikan Wika Salim.

"Karena itu, ayo sukseskan bersama, penuhi Stadion Gelora Bung Tomo untuk dukung timnas muda kita sehingga bisa melangkah dan berprestasi tinggi, dan juga tonton laga negara-negara lain agar kita bisa melihat permainan bintang-bintang sepakbola masa depan. Ini momen bersejarah jadi jangan lewatkan begitu saja," ujar Erick.

