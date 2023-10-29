Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Alami Cedera Horor, Pelatih KV Mechelen: Menyakitkan!

ALKMAAR – Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengalami cedera horor kala membela klubnya, yakni KV Mechelen, dalam lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Mendapati kabar ini, pelatih KV Mechelen, yakni Steven Defour, pun angkat bicara.

Steven Defour mengatakan dalam laga itu ada dua pemainnya yang mengalami cedera, yakni Toon Raemaekers dan Sandy Walsh. Kondisi itu menjadi pukulan telak buat KV Mechelen saat ini.

"Itu menyakitkan. Kami juga kehilangan dua pemain (Raemaekers dan Walsh) cedera. Itu mungkin untuk sementara waktu," kata Steven Defour, dilansir dari Sporza, Minggu (29/10/2023).

"Manajemen pertandingan mungkin harus memikirkan hal ini ketika mereka melihat gambar," tambahnya.

Defour mengatakan kondisi Sandy Walsh memang cukup mengkhawatirkan. Namun, dia belum bisa berbicara terlalu banyak terkait kondisi terkini pemain itu karena akan dilakukan pengecekan lebih intensif lebih dahulu.

"Itu mungkin tidak disengaja, tapi benturan itu terjadi dan Anda bisa melihat tulang Walsh. Kalau Raemaekers mendengar retakan di lututnya, yang mungkin merupakan cedera ligamen," jelas Defour.

Ya, cedera horor dialami Sandy Walsh saat timnya KV Mechelen takluk 0-2 dari Cercle Brugge dalam lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion AFAS, Belgia, Sabtu 28 Oktober 2023.