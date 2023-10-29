Shin Tae-yong Pegang Jabatan Baru di Klub Korea Selatan, Fokus Tangani Timnas Indonesia Jadi Berkurang?

SHIN Tae-yong pegang jabatan baru di klub Korea Selatan, apakah fokus tangani Timnas Indonesia jadi berkurang? Sekadar diketahui, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- resmi ditunjuk sebagai salah satu anggota komite penasihat Seongnam FC, klub Liga 2 Korea Selatan sejak Jumat 27 Oktober 2023.

Juru taktik asal Korea Selatan itu ditugaskan sebagai anggota komite penasihat divisi manajemen pemain Seongnam FC. Sedangkan tiga orang lainnya, mereka adalah Dr Shin Dong-eun (divisi kedokteran olahraga), Profesor Kim Jeong-man (divisi kerja sama eksternal), dan Oh Sinan (divisi hubungan masyarakat dan pemasaran).

Shin Tae-yong pun berterima kasih kepada pihak klub karena telah mempercayainya menjadi salah satu penasihat Seongnam FC. Ahli strategi 53 tahun itu berjanji akan membantu pengembangan para pemain di klub tersebut dengan nasihat-nasihatnya.

"Saya selalu memikirkan Seongnam FC sejak masa saya di Seongnam Ilhwa, dan saya berterima kasih kepada pemilik karena mengizinkan saya membantu tim, klub. Saya akan memberikan nasihat yang akan membantu praktis dalam mengelola tim," kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi Seongnam FC.

Shin Tae-yong sendiri menjadi salah satu legenda Seongnam FC. Saat menjadi pemain, ia membela tim berjuluk The Magpies itu pada 1992-2004.

Lalu saat menjadi pelatih, STY juga sempat menukangi Seongnam FC pada 2008–2012. Dia pun berhasil mengantar timnya meraih gelar juara Liga Champions Asia pada 2010.

Setelah menjadi penasihat Seongnam FC, Shin Tae-yong praktis memegang jabatan baru, selain berstatus sebagai pelatih Timnas Indonesia. Adapun, kontrak Shin Tae-yong yang awalnya akan berakhir pada 31 Desember 2023 bakal diperpanjang oleh PSSI.

"Kalau tidak salah, itu (perpanjangan kontrak) akan diumumkan secara resmi. Sedang dalam pembicaraan juga dengan Pak Erick. Jadi, tunggu saja," kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin 9 Oktober 2023.