Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Pegang Jabatan Baru di Klub Korea Selatan, Fokus Tangani Timnas Indonesia Jadi Berkurang?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |08:25 WIB
Shin Tae-yong Pegang Jabatan Baru di Klub Korea Selatan, Fokus Tangani Timnas Indonesia Jadi Berkurang?
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong pegang jabatan baru di klub Korea Selatan, apakah fokus tangani Timnas Indonesia jadi berkurang? Sekadar diketahui, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- resmi ditunjuk sebagai salah satu anggota komite penasihat Seongnam FC, klub Liga 2 Korea Selatan sejak Jumat 27 Oktober 2023.

Juru taktik asal Korea Selatan itu ditugaskan sebagai anggota komite penasihat divisi manajemen pemain Seongnam FC. Sedangkan tiga orang lainnya, mereka adalah Dr Shin Dong-eun (divisi kedokteran olahraga), Profesor Kim Jeong-man (divisi kerja sama eksternal), dan Oh Sinan (divisi hubungan masyarakat dan pemasaran).

Shin Tae-yong. Foto: Tangkapan layar dari Instagram PSSI

Shin Tae-yong pun berterima kasih kepada pihak klub karena telah mempercayainya menjadi salah satu penasihat Seongnam FC. Ahli strategi 53 tahun itu berjanji akan membantu pengembangan para pemain di klub tersebut dengan nasihat-nasihatnya.

"Saya selalu memikirkan Seongnam FC sejak masa saya di Seongnam Ilhwa, dan saya berterima kasih kepada pemilik karena mengizinkan saya membantu tim, klub. Saya akan memberikan nasihat yang akan membantu praktis dalam mengelola tim," kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi Seongnam FC.

Shin Tae-yong sendiri menjadi salah satu legenda Seongnam FC. Saat menjadi pemain, ia membela tim berjuluk The Magpies itu pada 1992-2004.

Lalu saat menjadi pelatih, STY juga sempat menukangi Seongnam FC pada 2008–2012. Dia pun berhasil mengantar timnya meraih gelar juara Liga Champions Asia pada 2010.

Setelah menjadi penasihat Seongnam FC, Shin Tae-yong praktis memegang jabatan baru, selain berstatus sebagai pelatih Timnas Indonesia. Adapun, kontrak Shin Tae-yong yang awalnya akan berakhir pada 31 Desember 2023 bakal diperpanjang oleh PSSI.

"Kalau tidak salah, itu (perpanjangan kontrak) akan diumumkan secara resmi. Sedang dalam pembicaraan juga dengan Pak Erick. Jadi, tunggu saja," kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin 9 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182853/timnas_indonesia-21so_large.jpg
Kapan Timnas Indonesia Senior Bakal Main Lagi Usai Tak Ada FIFA Matchday pada November 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182668/park_hang_seo-iVvs_large.jpg
Hamka Hamzah Nilai Park Hang-seo Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182696/hamka_hamza_mendorong_agar_bojan_hodak_jadi_pelatih_timnas_indonesia-tYqV_large.jpg
Hamka Hamzah Dorong Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Kenapa Tidak Dicoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/50/1642603/conor-benn-diprediksi-robohkan-chris-eubank-jr-saat-rematch-dzi.webp
Conor Benn Diprediksi Robohkan Chris Eubank Jr saat Rematch
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/23/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Jadwal Kumamoto Masters 2025 Hari Ini: Apriyani/Fadia dan Ubed Beraksi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement