Marcus Rashford Jadi Perhatian Utama Kyle Walker untuk Laga Manchester United vs Manchester City

MARCUS Rashford jadi perhatian utama Kyle Walker untuk laga Manchester United vs Manchester City. Performa Rashford sedang melempem belakangan, namun bek Manchester City, Kyle Walker, menyadari betapa berbahayanya rekan setimnya tersebut di Timnas Inggris.

Manchester City akan melaksanakan lawatan ke Old Trafford untuk laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 pada Minggu (29/10/2023) malam nanti WIB. Jelang laga bertajuk Derby Manchester itu, Walker memberikan pandangannya terhadap Rashford.

Pasalnya, performa Rashford saat ini cukup menjadi sorotan karena baru mampu mengemas satu gol dari sembilan pertandingan yang dimainkan di Liga Inggris 2023/2024. Lain cerita dengan performa di musim lalu yang memang sangat tajam

Kendati demikian, Walker tetap mengakui kualitas yang dimiliki kompatriotnya itu. Mantan pemain Tottenham Hotspur ini tetap menilai Rashford akan menjadi ancaman bagi Man City di laga Derby Manchester malam hari nanti.

“Saya pikir Marcus telah menunjukkan selama bertahun-tahun bahwa dia adalah tipe pemain yang bisa menciptakan masalah bagi tim mana pun jika mereka tidak bisa menandinginya,” papar Walker, dikutip dari Mirror, Minggu (29/10/2023).

“Dia pemain penting bagi United dan Inggris sejak dia masih remaja karena ancaman yang dia berikan kepada tim manapun yang dia ikuti. Dia punya banyak kualitas berbeda dan kami tahu dia bisa berbahaya di akhir pekan (Derby Manchester),” ungkapnya.