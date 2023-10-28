Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pujian Media Vietnam untuk Timnas Indonesia Makin Garang dan Gacor di Bawah Asuhan Shin Tae-yong

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |23:28 WIB
Pujian Media Vietnam untuk Timnas Indonesia Makin Garang dan Gacor di Bawah Asuhan Shin Tae-yong
Tangan dingin Shin Tae-yong di Timnas Indonesia menuai pujian dari media Vietnam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
PUJIAN media Vietnam untuk Timnas Indonesia yang makin garang dan gacor di bawah asuhan Shin Tae-yong akan dibahas kali ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak henti membuat kejutan.

Belum lama ini, Timnas Indonesia dinyatakan berhasil melaju ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang agregat melawan Timnas Brunei Darussalam dengan skor 12-0. Kemenangan ini pun menuai pujian dari media Vietnam.

Timnas Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@fa.bruneidarussalam)

Skuad Garuda memang mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak dilatih oleh Shin. Hal tersebut terlihat dari hadirnya sejumlah pemain naturalisasi yang kini memperkuat Timnas Indonesia.

"Indonesia juga secara bertahap menyempurnakan gaya bermainnya dan menambah sejumlah bintang naturalisasi," tulis Soha.vn, dikutip dari laman pemberitaan MPI, Sabtu (28/10/2023).

Bukan hanya Soha yang memberikan pujian kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut. Media Vietnam lainnya yakni TheThao247 juga mengatakan jika Timnas Indonesia kini semakin kuat sejak dilatih oleh Shin.

Dalam artikelnya, TheThao247 menyebut jika mantan pelatih Timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 itu berpeluang mengukir sejarah baru bagi Indonesia saat pertandingan melawan Irak nanti. Tim Merah Putih bisa saja dibawanya meraih kemenangan pertama atas sang lawan.

Indonesia tercatat pernah berhadapan dengan Irak sebanyak enam pertemuan dengan catatan lima kalah dan satu imbang. Namun, dengan kualitas pemain Timnas Indonesia saat ini, Shin bisa menjadi pelatih pertama yang membawa Indonesia menang atas tim dari Timur-Tengah itu.

