HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Media Jepang Soroti Senjata Mematikan Timnas Indonesia di Bawah Kepemimpinan Shin Tae-yong

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |19:29 WIB
Penyebab Media Jepang Soroti Senjata Mematikan Timnas Indonesia di Bawah Kepemimpinan Shin Tae-yong
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bikin media Jepang was-was (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

PENYEBAB media Jepang soroti senjata mematikan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong menarik untuk dikulik. Hal ini karena Timnas Jepang akan bertemu dengan Timnas Indonesia pada Grup D Piala Asia 2023, Januari-Februari 2024.

Terlihat pula Irak dan Vietnam yang akan bersaing dengan Jepang dan Indonesia. Kali ini media Jepang, Football Tribe Japan, mencurahkan perhatiannya kepada Timnas Indonesia yang dinilai memiliki senjata mematikan dibawah kepemimpinan Shin.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Mereka mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap strategi dan senjata yang dimiliki oleh Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Football Tribe Japan mewanti-wanti kepada Timnas Jepang untuk tidak meremehkan skuad Garuda.

Penyebab media Jepang soroti senjata mematikan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin karena adanya perubahan signifikan yang terjadi sejak pria asal Korea Selatan itu menjadi pelatih pada 31 Desember 2019.

Shin Tae-yong bukanlah nama baru dalam dunia sepak bola Internasional. Dia telah mencatatkan prestasi mengesankan selama menjadi pelatih Timnas Korea Selatan. Berkat pria berusia 53 tahun itu, Korea Selatan sukses mengalahkan Timnas Jerman di Piala Dunia 2018.

Selain itu, peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Di awal kedatangannya, Indonesia menempati posisi 157 di ranking FIFA. Perlahan-lahan, Merah Putih dibawanya naik dan menghuni posisi 146.

Halaman:
1 2
      
