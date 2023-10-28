Momen Ngakak Shin Tae-yong Ikutan Joget-Joget Ala TikTok

MOMEN ngakak Shin Tae-yong ikutan joget-joget ala TikTok menarik perhatian warganet. Dalam kesehariannya, pelatih asal Korea Selatan ini terkenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin.

Shin tidak segan memberikan hukuman kepada anak asuh yang melanggar peraturan. Dengan cara berlatihnya yang tegas terbukti Timnas Indonesia sukses menjadi kesebelasan yang patut diperhitungkan.

Namun pada beberapa momen, Shin menunjukan sisi lain dirinya yang ternyata sangat menyenangkan. Tidak mengherankan jika pemain Timnas Indonesia sangat menghormati pelatihnya itu.

Salah satu momen ngakak Shin Tae-yong yang ikutan joget-joget ala TikTok bersama Timnas Indonesia terekam kamera. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram resmi @timnas.indonesia, dia terlihat santai dan bersemangat saat memulai tantangan joget tersebut.

Shin Tae-yong terlihat mengangkat kedua tangannya sambil berhitung mundur dari empat hingga satu. Namun, ketika hitungan mundur selesai, pelatih berusia 53 tahun ini terkejut dan langsung mundur dari kamera.

“Aksi Timnas Indonesia berlatih Dance Cover Challenge. Tunjukkan aksi kamu dalam Dance Cover challenge #BersamaGaruda dan dapatkan tiket Piala Dunia U-17. #KitaGaruda #GarudaMendunia” tulis akun @timnas.indonesia.