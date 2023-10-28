Jelang Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Ekuador U-17 Tegaskan Tak Gentar dengan Atmosfer Stadion GBT: Justru Ini Bagus!

QUITO – Pelatih Timnas Ekuador U-17, Diego Martinez, soroti soal atmosfer suporter Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, jelang melawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia pun menegaskan tak gentar dengan atmosfer suporter Indonesia di GBT yang malah menurutnya tekanan dari para suporter tuan rumah akan bagus untuk pengalaman anak asuhnya.

Diego Martinez sendiri sadar betapa fanatiknya publik sepakbola di Surabaya. Namun bukannya gentar, dirinya justru antusias.

“Ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus, konteks yang baik bagi anak-anak kami untuk berkembang,” ujar Martinez, dilansir dari Ole, Sabtu (28/10/2023).

“Para penggemar di Indonesia sangat menyukai sepakbola, jadi kami pasti akan memiliki stadion yang penuh,” imbuhnya.

Martinez menambahkan suporter Indonesia tidak akan membuat pemainnya tertekan. Penggawa La Tri -julukan Ekuador- justru termotivasi jika stadion penuh dihadiri penonton.

“Namun, hal itu tidak memberikan tekanan pada kita, malah sebaliknya memotivasi kita. Anak-anak dilatih untuk menghadapi lingkungan ini dengan cara terbaik,” jelas Martinez.