Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Ekuador U-17 Tegaskan Tak Gentar dengan Atmosfer Stadion GBT: Justru Ini Bagus!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |04:02 WIB
Jelang Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Ekuador U-17 Tegaskan Tak Gentar dengan Atmosfer Stadion GBT: Justru Ini Bagus!
Timnas Ekuador U-17 siap berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FEF)
A
A
A

QUITO – Pelatih Timnas Ekuador U-17, Diego Martinez, soroti soal atmosfer suporter Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, jelang melawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia pun menegaskan tak gentar dengan atmosfer suporter Indonesia di GBT yang malah menurutnya tekanan dari para suporter tuan rumah akan bagus untuk pengalaman anak asuhnya.

Diego Martinez sendiri sadar betapa fanatiknya publik sepakbola di Surabaya. Namun bukannya gentar, dirinya justru antusias.

Timnas Indonesia U-17

“Ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus, konteks yang baik bagi anak-anak kami untuk berkembang,” ujar Martinez, dilansir dari Ole, Sabtu (28/10/2023).

“Para penggemar di Indonesia sangat menyukai sepakbola, jadi kami pasti akan memiliki stadion yang penuh,” imbuhnya.

Martinez menambahkan suporter Indonesia tidak akan membuat pemainnya tertekan. Penggawa La Tri -julukan Ekuador- justru termotivasi jika stadion penuh dihadiri penonton.

“Namun, hal itu tidak memberikan tekanan pada kita, malah sebaliknya memotivasi kita. Anak-anak dilatih untuk menghadapi lingkungan ini dengan cara terbaik,” jelas Martinez.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642071/sensasi-bulu-tangkis-anak-di-purwokerto-480-peserta-ramaikan-festival-senengminton-2025-llk.webp
Sensasi Bulu Tangkis Anak di Purwokerto: 480 Peserta Ramaikan Festival SenengMinton 2025!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/black_steel_fc_papua_meraih_kemenangan_tipis_32_a.jpg
Komentar Pedas Sergio Lacerda usai Black Steel Papua Tumbangkan Moncongbulo FC 3–2 di PFL 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement