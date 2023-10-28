Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jude Bellingham Diprediksi Bersinar di Laga Barcelona vs Real Madrid, Gavi: Los Blancos Main Secara Tim

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |13:27 WIB
Jude Bellingham Diprediksi Bersinar di Laga Barcelona vs Real Madrid, Gavi: <i>Los Blancos</i> Main Secara Tim
Pemain Real Madrid, Jude Bellingham. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA - Penggawa Barcelona, Gavi, tidak setuju jika Jude Bellingham disebut akan menjadi salah satu pemain Real Madrid yang menjadi sorotan di laga el clasico nanti malam, Sabtu (28/10/2023). Gavi mengakui Bellingham adalah pemain hebat, namun ia merasa dalam laga Barcelona vs Madrid nanti, semua pemain Los Blancos berbahaya.

Ya, Barcelona akan menghadapi Real Madrid di pekan ke-11 Liga Spanyol 2023-2024. Bertanding di Estadi Olímpic Lluís Companys, Gavi pun membahas Bellingham yang baru saja bergabung dengan tim berjuluk Los Blancos tersebut.

Gavi mengatakan Jude Bellingham adalah pemain yang punya kualitas. Hal itu membuat pemain tersebut wajib diberikan catatan dalam laga Barcelona melawan Real Madrid.

"Saya sudah mengenal Bellingham sejak dia berada di Dortmund," kata Gavi dilansir dari Football Espana, Sabtu (28/10/2023).

Gavi (FCBarcelona)

Pemain berusia 19 tahun itu mengatakan permainan Real Madrid pun menjadi lebih berwarna dengan kehadiran pemain asal Inggris itu. Hal tersebut menandakan Bellingham cukup cepat beradaptasi dengan tim barunya itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/49/1642291/marco-bezzecchi-juara-motogp-portugal-2025-francesco-bagnaia-jatuh-ejj.webp
Marco Bezzecchi Juara MotoGP Portugal 2025, Francesco Bagnaia Jatuh
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/12/22/khabib_nurmagomedov_vs_conor_mcgregor.jpg
Khabib Nurmagomedov Sebut Kenikmatan Hajar Wajah Conor McGregor Bagaikan Liburan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement