Jude Bellingham Diprediksi Bersinar di Laga Barcelona vs Real Madrid, Gavi: Los Blancos Main Secara Tim

BARCELONA - Penggawa Barcelona, Gavi, tidak setuju jika Jude Bellingham disebut akan menjadi salah satu pemain Real Madrid yang menjadi sorotan di laga el clasico nanti malam, Sabtu (28/10/2023). Gavi mengakui Bellingham adalah pemain hebat, namun ia merasa dalam laga Barcelona vs Madrid nanti, semua pemain Los Blancos berbahaya.

Ya, Barcelona akan menghadapi Real Madrid di pekan ke-11 Liga Spanyol 2023-2024. Bertanding di Estadi Olímpic Lluís Companys, Gavi pun membahas Bellingham yang baru saja bergabung dengan tim berjuluk Los Blancos tersebut.

Gavi mengatakan Jude Bellingham adalah pemain yang punya kualitas. Hal itu membuat pemain tersebut wajib diberikan catatan dalam laga Barcelona melawan Real Madrid.

"Saya sudah mengenal Bellingham sejak dia berada di Dortmund," kata Gavi dilansir dari Football Espana, Sabtu (28/10/2023).

Pemain berusia 19 tahun itu mengatakan permainan Real Madrid pun menjadi lebih berwarna dengan kehadiran pemain asal Inggris itu. Hal tersebut menandakan Bellingham cukup cepat beradaptasi dengan tim barunya itu.