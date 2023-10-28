Jelang Barcelona vs Real Madrid, Carlo Ancelotti Puji Kekuatan Tim Asuhan Xavi Hernandez

BARCELONA - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti melempar pujian kepada Barcelona. Menurutnya, tim asuhan Xavi Hernandez itu kini semakin berbahaya, terutama karena diisi oleh para pemain muda berkualitas.

Seperti yang diketahui, Madrid akan melawan Barcelona di pekan ke-11 Liga Spanyol 2023-2024 pada Sabtu (28/10/2023) malam WIB. Bermain di Estadio Olímpic Lluís Companys, Ancelotti pun memprediksikan Madrid akan kesulitan menghadapi Barcelona.

Ya, Ancelotti mengatakan Real Madrid akan mendapatkan perlawanan ketat dari Blaugrana -julukan Barcelona. Karena itu, dia sudah melakukan analisis terkait performa tim asuhan Xavi Hernandez tersebut.

“Barcelona adalah tim yang hebat. Mereka terorganisir dengan baik dalam menyerang dan bertahan," kata Ancelotti dilansir dari laman Real Madrid, Sabtu (28/10/202023).

"Mereka memiliki pemain-pemain muda yang datang dengan kualitas nyata dan kami memperkirakan Barcelona yang sama seperti sebelumnya,"tambahnya.

Mantan pelatih AC Milan itu menjelaskan Barcelona kini pola permainan jauh lebih hidup ketimgang beberapa tahun terakhir. Sebab, pemain muda tim itu sudah mendapatkan sentuhan dan terus pamer kualitas.