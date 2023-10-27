Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terinspirasi Jude Bellingham, Bintang Timnas Kanada U-17 Bertekad Bawa Negaranya Berprestasi di Piala Dunia U-17 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |22:12 WIB
Terinspirasi Jude Bellingham, Bintang Timnas Kanada U-17 Bertekad Bawa Negaranya Berprestasi di Piala Dunia U-17 2023
Bintang Timnas Kanada U-17 Jeevan Badwal akui idolakan Jude Bellingham (Foto: FIFA)
TERINSPIRASI Jude Bellingham, bintang Timnas Kanada U-17 Jeevan Badwal bertekad membawa negaranya berprestasi di Piala Dunia U-17 2023. Selain Bellingham, dia juga mengaku mengidolakan N’Golo Kante.

Timnas Kanada U-17 termasuk sebagai salah satu dari 24 tim yang tampil di Piala Dunia U-17 2023. Ajang tersebut bakal berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di empat kota berbeda di Indonesia.

Timnas Kanada U-17

Jeevan Badwal dan kolega akan tergabung dalam grup yang cukup sulit, karena akan berhadapan dengan Spanyol, Mali, dan Uzbekistan. Pada laga pertama, mereka akan berhadapan dengan Spanyol di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada 10 November 2023 mendatang.

Badwal mengatakan Kanada U-17 sudah siap untuk bersaing di Piala Dunia U-17 2023. Pemain berusia 17 tahun itu menuturkan, The Canucks -julukan Timnas Kanada- sudah belajar dari pengalaman dalam laga-laga sebelumnya.

“Kanada bersiap menghadapi Piala Dunia ini. Kami akan melakukan segala yang kami bisa dalam persiapan kami dan segala sesuatu ada di tangan kami untuk mempersiapkan pertandingan ini dan melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan,” kata Badwal dikutip dari laman resmi FIFA, Jumat (27/10/2023).

“Sangat sulit bermain di Concacaf (Amerika Utara) dan kemudian bermain melawan tim-tim Eropa, bermain melawan negara-negara Afrika. Tapi kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk bersiap menghadapi mereka,” sambungnya.

