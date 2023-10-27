Gara-Gara Anggap remeh Timnas Indonesia, Pelatih Irak Justru Kena Semprot Legenda Sepakbola Lokal Sendiri

GARA-GARA anggap remeh Timnas Indonesia, pelatih Timnas Irak justru kena semprot oleh legenda sepakbola lokal sendiri.

Belum lama ini pelatih Timnas Irak, Jesus Casas menjadi sorotan berbagai media tanah air setelah kedapatan meremehkan Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Spanyol itu menganggap jika pertandingan Indonesia melawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya sebagai ajang pemanasan jelang bergulirnya Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Tak ayal, pernyataannya itu membuat geram seluruh pecinta sepakbola di Indonesia.

Akan tetapi, sikap meremehkan pelatih Irak itu rupanya juga menuai sorotan dari publik Irak sendiri. Salah satunya datang dari legenda Timnas Irak, Ali Abdul-Jabbar.

Mantan pemain yang pensiun sejak 2019 lalu itu meminta pada Jesus Casas untuk tidak meremehkan lawannya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Ali Abdul-Jabbar juga menyuruh Jesus Casas untuk segera menentukan skuad utamanya terkhusus di lini tengah.

"Pelatih Casas sama seperti semua orang yang memintanya untuk menetapkan skuad. Semua orang hari ini diminta untuk mendukung dia dan Timnas Irak yang bersiap untuk ujian nyata di Kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia bulan depan," ujar Ali Abdul-Jabbar dilansir dari media Irak, WinWin, Jumat (27/10/2023).

"Casas mencoba lebih dari 15 pemain di lini pertahanan melawan lawan dengan kekuatan berbeda. Saya pikir hasilnya telah menjadi jelas untuk pelatih dari Spanyol itu. Dan di sekarang harus mengatasi masalah yang jelas di lini pertahanan sesegera mungkin sebelum kualifikasi," sambungnya.

Secara tidak langsung, pernyataan Ali Abdul-Jabar itu mengisyaratkan bahwa Jesus Casas harus hati-hati. Terutama di lini pertahanan Timnas Irak yang masih goyah dan besar kemungkinan akan mudah ditembus oleh lawan termasuk Timnas Indonesia.