Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Anggap remeh Timnas Indonesia, Pelatih Irak Justru Kena Semprot Legenda Sepakbola Lokal Sendiri

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |22:00 WIB
Gara-Gara Anggap remeh Timnas Indonesia, Pelatih Irak Justru Kena Semprot Legenda Sepakbola Lokal Sendiri
Timnas Irak bakal menjadi lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: AFC)
A
A
A

GARA-GARA anggap remeh Timnas Indonesia, pelatih Timnas Irak justru kena semprot oleh legenda sepakbola lokal sendiri.

Belum lama ini pelatih Timnas Irak, Jesus Casas menjadi sorotan berbagai media tanah air setelah kedapatan meremehkan Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia

Pelatih asal Spanyol itu menganggap jika pertandingan Indonesia melawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya sebagai ajang pemanasan jelang bergulirnya Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Tak ayal, pernyataannya itu membuat geram seluruh pecinta sepakbola di Indonesia.

Akan tetapi, sikap meremehkan pelatih Irak itu rupanya juga menuai sorotan dari publik Irak sendiri. Salah satunya datang dari legenda Timnas Irak, Ali Abdul-Jabbar.

Mantan pemain yang pensiun sejak 2019 lalu itu meminta pada Jesus Casas untuk tidak meremehkan lawannya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Ali Abdul-Jabbar juga menyuruh Jesus Casas untuk segera menentukan skuad utamanya terkhusus di lini tengah.

"Pelatih Casas sama seperti semua orang yang memintanya untuk menetapkan skuad. Semua orang hari ini diminta untuk mendukung dia dan Timnas Irak yang bersiap untuk ujian nyata di Kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia bulan depan," ujar Ali Abdul-Jabbar dilansir dari media Irak, WinWin, Jumat (27/10/2023).

"Casas mencoba lebih dari 15 pemain di lini pertahanan melawan lawan dengan kekuatan berbeda. Saya pikir hasilnya telah menjadi jelas untuk pelatih dari Spanyol itu. Dan di sekarang harus mengatasi masalah yang jelas di lini pertahanan sesegera mungkin sebelum kualifikasi," sambungnya.

Secara tidak langsung, pernyataan Ali Abdul-Jabar itu mengisyaratkan bahwa Jesus Casas harus hati-hati. Terutama di lini pertahanan Timnas Irak yang masih goyah dan besar kemungkinan akan mudah ditembus oleh lawan termasuk Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/50/1642127/derek-chisora-prediksi-fabio-wardley-tumbang-di-ronde-6-jika-lawan-oleksandr-usyk-bym.webp
Derek Chisora Prediksi Fabio Wardley Tumbang di Ronde 6 Jika Lawan Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Arne Slot Blak-blakan usai Liverpool Dibantai Man City: Mereka Lebih Baik Segalanya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement