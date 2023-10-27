Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Pemain Barcelona yang Diprediksi Hancurkan Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024, Nomor 1 Pemain FIFA Terbaik 2 Kali!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |21:00 WIB
5 Pemain Barcelona yang Diprediksi Hancurkan Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024, Nomor 1 Pemain FIFA Terbaik 2 Kali!
Barcelona akan menghadapi Real Madrid di laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain Barcelona yang diprediksi hancurkan Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 akan diulas di sini. Blaugrana bakal menjamu Los Blancos dalam laga bertajuk El Clasico pada pekan ke-11 Liga Spanyol 2023-2024 di Estadi Olímpic Lluís Companys, Sabtu, 28 Oktober 2023 pukul 21.15 WIB.

El Clasico jilid I pada musim 2023-2024 ini akan menjadi pertemuan ke-255 antara Barcelona dan Real Madrid sepanjang sejarahnya. Sejauh ini, Los Blancos unggul rekor head-to-head dengan 103 kemenangan berbanding 100 kemenangan milik Blaugrana dan sisanya berakhir imbang.

Barcelona

Real Madrid juga masih memimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024 dengan koleksi 25 poin, unggul satu angka atas Barcelona di posisi ketiga dengan 24 poin. Meski demikian, Blaugrana memiliki sejumlah pemain yang diprediksi dapat menghancurkan Los Blancos pada duel El Clasico nanti. Siapa saja?

Berikut 5 Pemain Barcelona yang Diprediksi Hancurkan Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024:

5. Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan tentu harus diwaspadai oleh Real Madrid pada laga El Clasico nanti. Sebab, gelandang andalan Barcelona itu memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam mengatur lini tengah baik dalam membantu penyerangan maupun dalam bertahan.

Terlebih, pemain asal Jerman ini sebelummnya telah membawa Manchester City meraih treble winners pada musim 2022-2023 lalu. Kini, Ilkay Gundogan selalu dimainkan di Barcelona dengan mencatatkan 10 laga dan 2 assist di Liga Spanyol 2023-2024 serta 3 laga dan 4 assist di Liga Champions 2023-2024.

4. Joao Felix'

Joao Felix

Selanjutnya adalah Joao Felix. Penyerang sayap asal Portugal ini tengah menjadi sorotan berkat penampilannya gemilangnya bersama Blaugrana setelah sempat dipinjamkan ke Chelsea dan dicampakkan oleh klubnya, Atletico Madrid.

Meski hanya berstatus pemain pinjaman, Joao Felix kini telah menunjukkan performa apik. Kompatriot Cristiano Ronaldo itu telah mencatatkan 7 laga, 1 gol, dan 3 assist bersama Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024 serta 3 laga, 2 gol dan 1 assist di Liga Champions 2023-2024.

Halaman:
1 2 3
      
