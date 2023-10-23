Alasan Lionel Messi Akan Menangkan Ballon dOr Ke-8

ALASAN Lionel Messi akan menangkan Ballon dOr ke-8 menarik dikulik. Sebab, publik akan segera mengetahui siapa penenang Ballon dOr 2023 yang akan diumumkan pada 30 Oktober 2023.

Diketahui, Messi masuk nominasi pemenang Ballon dOr 2023. Dia pun ramai dijagokan bisa meraih penghargaan individu bergengsi itu karena sukses membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia pada 2022.

BACA JUGA: Guardiola Bingung Pilih Erling Haaland atau Lionel Messi untuk Raih Ballon dOr 2023

Jika berhasil meraih penghargaan itu, Messi total akan mengoleksi 8 trofi Ballon dOr. Dia diyakini bisa mengalahkan para pesaingnya untuk meraih Ballon dOr 2023, termasuk jagoan Manchester City, Erling Haaland.

Apa saja alasan Lionel Messi akan menangkan Ballon dOr ke-8? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (23/10/2023), terkait alasan Lionel Meesi akan memenangkan Ballon dOr ke-8.

6. Ditunjuk sebagai Pemain Terbaik FIFA





Alasan pertama Lionel Messi akan turut memenangkan Ballon dOr ke-8 karena telah ditunjuk sebagi pemain terbaik FIFA 2022. Penghargaan itu diterimanya pada 28 Februari 2023.

Penghargaan itu diberikan kepada Messi karena sukses memberi kontribusi besar kepada Timnas Argentina dengan menjadi juara Piala Dunia 2022. Tentu saja, hal ini bisa semakin menguatkan pandangan bahwa Messi pantas mendapat trofi Ballon dOr ke-8 pada 2023.

5. Cetak Sejarah di Piala Dunia 2022





Alasan lainnya Lionel Messi pantas menjuarai Ballon dOr ke-8 karena telah mencetak sejarah di Piala Dunia 2022. Fantastisnya, ada banyak rekor yang dicetak Messi usai membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022.

Salah satunya adalah selalu menyetak gol di fase gugur. Ya, Messi tercatat selalu berhasil mencetak gol di babak 16 besar, perempatfinal, semifinal, dan bahkan final yang membawa timnya akhirnya jadi juara dunia. Hal ini makin menguatkan alasan Messi bakal raih trofi Ballon dOr 2023.