3 Pemain Keturunan Angkat Bicara soal Timnas Indonesia U-17, Nomor 1 Misi Juara Piala Dunia U-17 2023!

Amar Brkic, salah satu pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 pemain keturunan angkat bicara soal Timnas Indonesia U-17. Mereka mengatakannya sebelum skuad Garuda Asia mentas di Piala Dunia U-17 2023 yang bakal digelar di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Timnas Indonesia U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah tergabung dalam Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Semua laga fase grup yang dijalani skuad asuhan Bima Sakti itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Di laga pertamanya, skuad Timnas Indonesia U-17 akan melawan Ekuador pada 10 November 2023. Setelah itu, Garuda Asia akan menantang Panama pada 13 November 2023, dan menghadapi Maroko pada 16 November 2023.

Menariknya, ada 3 pemain keturunan yang angkat bicara soal Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023. Siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pemain Keturunan Angkat Bicara soal Timnas Indonesia U-17:

3. Amar Rayhan Brkic





Amar Rayhan Brkic merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Jerman. Pemain kelahiran Frankurt pada 11 Juli 2007 (16 tahun) itu kini membela klub asal Jerman, Hoffenheim U-17, dan berposisi sebagai winger kanan.

Amar Rayhan Brkic mengaku sangat senang karena dirinya mendapat kesempatan untuk membela Timnas Indonesia U-17. Terlebih, pemain Hoffenheim U-17 itu diterima dengan baik oleh para pemain Garuda Asia yang terkenal ramah. Selain itu, ia juga menilai pelatih Bima Sakti mempunyai karakter yang ramah dan lucu.

"Perasaanku sangat luar biasa (mengikuti latihan Timnas Indonesia U-17) karena ini kesempatan untuk bermain di Piala Dunia U-17 dan bermain untuk negaraku Indonesia," kata Amar, dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, @timnas.indonesia.

"Latihan pertama bagus karena setiap pemain sangat ramah kepada saya dan menyenangkan bermain dengan mereka. Pelatihnya ramah sekali dan lucu, kita bisa tertawa bersama. Dan ini saat yang menyenangkan bersama tim," tambahnya.