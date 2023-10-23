Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan Angkat Bicara soal Timnas Indonesia U-17, Nomor 1 Misi Juara Piala Dunia U-17 2023!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |06:33 WIB
3 Pemain Keturunan Angkat Bicara soal Timnas Indonesia U-17, Nomor 1 Misi Juara Piala Dunia U-17 2023!
Amar Brkic, salah satu pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain keturunan angkat bicara soal Timnas Indonesia U-17. Mereka mengatakannya sebelum skuad Garuda Asia mentas di Piala Dunia U-17 2023 yang bakal digelar di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Timnas Indonesia U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah tergabung dalam Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Semua laga fase grup yang dijalani skuad asuhan Bima Sakti itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Timnas Indonesia U-17

Di laga pertamanya, skuad Timnas Indonesia U-17 akan melawan Ekuador pada 10 November 2023. Setelah itu, Garuda Asia akan menantang Panama pada 13 November 2023, dan menghadapi Maroko pada 16 November 2023.

Menariknya, ada 3 pemain keturunan yang angkat bicara soal Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023. Siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pemain Keturunan Angkat Bicara soal Timnas Indonesia U-17:

3. Amar Rayhan Brkic

Amar Brkic

Amar Rayhan Brkic merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Jerman. Pemain kelahiran Frankurt pada 11 Juli 2007 (16 tahun) itu kini membela klub asal Jerman, Hoffenheim U-17, dan berposisi sebagai winger kanan.

Amar Rayhan Brkic mengaku sangat senang karena dirinya mendapat kesempatan untuk membela Timnas Indonesia U-17. Terlebih, pemain Hoffenheim U-17 itu diterima dengan baik oleh para pemain Garuda Asia yang terkenal ramah. Selain itu, ia juga menilai pelatih Bima Sakti mempunyai karakter yang ramah dan lucu.

"Perasaanku sangat luar biasa (mengikuti latihan Timnas Indonesia U-17) karena ini kesempatan untuk bermain di Piala Dunia U-17 dan bermain untuk negaraku Indonesia," kata Amar, dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, @timnas.indonesia.

"Latihan pertama bagus karena setiap pemain sangat ramah kepada saya dan menyenangkan bermain dengan mereka. Pelatihnya ramah sekali dan lucu, kita bisa tertawa bersama. Dan ini saat yang menyenangkan bersama tim," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181425/timnas_indonesia_u_17_kalah_1_3_dari_zambia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_afc-9du7_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Wakil Asia yang Kalah Selisih 2 Gol di Matchday Pertama Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181421/timnas_indonesia_u_17_kalah_1_3_dari_zambia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025-u0yF_large.jpg
Nova Arianto Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-17 Kalah 1-3 dari Zambia U-17 di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181420/timnas_indonesia_u_17-ILz3_large.jpg
Klasemen Sementara Grup H Piala Dunia U-17 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17: Garuda Asia Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181419/timnas_indonesia_u_17_tempati_posisi_6_di_klasemen_peringkat_3_terbaik_di_matchday_pertama_pssi-fGY1_large.jpg
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2025 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-17 Posisi 6!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640241/liverpool-pede-tenggelamkan-real-madrid-di-anfield-ini-buktinya-uxx.webp
Liverpool Pede Tenggelamkan Real Madrid di Anfield, Ini Buktinya...
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/timnas_brasil_u_17_foto_fifa.jpg
Sinyal Bahaya untuk Timnas Indonesia U-17! Brasil Bantai Honduras 7-0 di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement