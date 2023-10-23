5 Negara Kuda Hitam yang Bisa Kejutkan Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia U-17!

Timnas Indonesia U-17 bisa menjadi kuda hitam di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

BERIKUT lima negara kuda hitam yang bisa kejutkan Piala Dunia U-17 2023. Timnas Indonesia U-17 tentu saja termasuk dalam kategori kuda hitam!

Piala Dunia U-17 2023 akan digelar pada 10 November hingga 12 Desember mendatang di Indonesia. Para peserta kini hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk turnamen tersebut.

Lalu, siapa saja kuda hitam yang bisa mengejutkan di Piala Dunia U-17 2023? Berikut ulasannya.

5. Jepang

Di senior, Timnas Jepang tengah mencuri perhatian dunia. Hal itu tidak terlepas dari penampilan luar biasa di Piala Dunia 2022.

Bukan tidak mungkin The Samurai Blue muda akan menjadi kuda hitam. Apalagi, mereka adalah juara Piala Asia U-17 2023 yang digelar pada Juli silam.

4. Korea Selatan

Sama seperti Jepang, Timnas Korea Selatan juga kerap menciptakan kejutan di turnamen-turnamen yang diikuti. Ksatria-ksatria Taeguk Muda juga diyakini akan menjadi kuda hitam kali ini.

Mereka adalah runner-up Piala Asia U-17 2023. Namun, mereka mesti lebih dulu lolos dari fase grup yang relatif berat lantaran berisi Burkina Faso, Prancis, dan Amerika Serikat.