Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Kuda Hitam yang Bisa Kejutkan Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia U-17!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |06:06 WIB
5 Negara Kuda Hitam yang Bisa Kejutkan Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia U-17!
Timnas Indonesia U-17 bisa menjadi kuda hitam di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT lima negara kuda hitam yang bisa kejutkan Piala Dunia U-17 2023. Timnas Indonesia U-17 tentu saja termasuk dalam kategori kuda hitam!

Piala Dunia U-17 2023 akan digelar pada 10 November hingga 12 Desember mendatang di Indonesia. Para peserta kini hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk turnamen tersebut.

Trofi Piala Dunia U-17

Lalu, siapa saja kuda hitam yang bisa mengejutkan di Piala Dunia U-17 2023? Berikut ulasannya.

5. Jepang

Timnas Jepang U-17

Di senior, Timnas Jepang tengah mencuri perhatian dunia. Hal itu tidak terlepas dari penampilan luar biasa di Piala Dunia 2022.

Bukan tidak mungkin The Samurai Blue muda akan menjadi kuda hitam. Apalagi, mereka adalah juara Piala Asia U-17 2023 yang digelar pada Juli silam.

4. Korea Selatan

Timnas Korea Selatan U-17

Sama seperti Jepang, Timnas Korea Selatan juga kerap menciptakan kejutan di turnamen-turnamen yang diikuti. Ksatria-ksatria Taeguk Muda juga diyakini akan menjadi kuda hitam kali ini.

Mereka adalah runner-up Piala Asia U-17 2023. Namun, mereka mesti lebih dulu lolos dari fase grup yang relatif berat lantaran berisi Burkina Faso, Prancis, dan Amerika Serikat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640325/mengenal-kartu-var-yang-bisa-mengubah-angin-pertandingan-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-2025-ydn.webp
Mengenal Kartu VAR yang Bisa Mengubah Angin Pertandingan Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/striker_persija_jakarta_maxwell_souza.jpg
Persija Makin Dekat ke Puncak, Maxwell Souza: Jangan Cepat Puas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement