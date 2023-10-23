Masih Puas dengan Skuad Persib Bandung saat Ini, Bojan Hodak Tak Lakukan Perubahan Besar di Putaran Kedua Liga 1 2023-2024

BANDUNG – Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, memastikan tidak akan ada perombakan besar-besaran skuad Maung Bandung di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Pasalnya Teddy menyebut bahwa pelatih Persib, Bojan Hodak, sudah puas dengan skuadnya saat ini.

Teddy pun mengaku mendukung tidak dirombaknya skuad Persib di putaran kedua nanti. Sebab ia menilai tim mereka solid dan itu faktor utama tak perlu ada perubahan besar.

Terbukti, saat ini Persib Bandung tak terkalahkan di sembilan pertandingan terakhir. Alhasil kini menempati posisi empat klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Pelatih masih berencana untuk mempertahankan pemain yang ada. Jadi sebisa mungkin lah (tidak ada perombakan)," kata Teddy Tjahjono saat dihubungi, Senin (23/10/2023).

Namun untuk Tyronne Gustavo del Pino Ramos, lanjutnya, masih dalam tahap pembahasan. Dia mengaku masih memikirkan playmaker asal Spanyol itu lantaran cedera yang selama menghantuinya, sudah pulih.

Bahkan Tyronne sudah mulai ikut berlatih bersama Persib Bandung meski tidak didaftarkan di Liga 1 2023-2024. Posisinya digantikan Levy Madinda.