Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Masih Puas dengan Skuad Persib Bandung saat Ini, Bojan Hodak Tak Lakukan Perubahan Besar di Putaran Kedua Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |18:56 WIB
Masih Puas dengan Skuad Persib Bandung saat Ini, Bojan Hodak Tak Lakukan Perubahan Besar di Putaran Kedua Liga 1 2023-2024
Persib Bandung takkan lakukan perubahan skuad besar-besaran di paruh kedua Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, memastikan tidak akan ada perombakan besar-besaran skuad Maung Bandung di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Pasalnya Teddy menyebut bahwa pelatih Persib, Bojan Hodak, sudah puas dengan skuadnya saat ini.

Teddy pun mengaku mendukung tidak dirombaknya skuad Persib di putaran kedua nanti. Sebab ia menilai tim mereka solid dan itu faktor utama tak perlu ada perubahan besar.

Terbukti, saat ini Persib Bandung tak terkalahkan di sembilan pertandingan terakhir. Alhasil kini menempati posisi empat klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Pelatih masih berencana untuk mempertahankan pemain yang ada. Jadi sebisa mungkin lah (tidak ada perombakan)," kata Teddy Tjahjono saat dihubungi, Senin (23/10/2023).

Teddy Tjahjono

Namun untuk Tyronne Gustavo del Pino Ramos, lanjutnya, masih dalam tahap pembahasan. Dia mengaku masih memikirkan playmaker asal Spanyol itu lantaran cedera yang selama menghantuinya, sudah pulih.

Bahkan Tyronne sudah mulai ikut berlatih bersama Persib Bandung meski tidak didaftarkan di Liga 1 2023-2024. Posisinya digantikan Levy Madinda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640465/hasil-lengkap-liga-champions-real-madrid-digebuk-liverpool-arsenal-pecahkan-rekor-100-tahun-eng.webp
Hasil Lengkap Liga Champions: Real Madrid Digebuk Liverpool, Arsenal Pecahkan Rekor 100 TahunÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
Muhammad Shohibul Fikri Ditanya Soal Isu Dipermanenkan Duet dengan Fajar Alfian, Jawabannya Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement