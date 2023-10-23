Eduardo Almeida Beber Kunci Kemenangan RANS Nusantara atas Persija Jakarta

BEKASI - Pelatih RANS Nusantara FC, Eduardo Almeida, mengungkapkan kunci kemenangan dengan skor 2-1 atas Persija Jakarta pada laga pekan ke-16 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, persiapan tim sudah sangat matang menyambut laga itu.

Duel Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 22 Oktober 2023 malam WIB. Macan Kemayoran harus menelan kekalahan pertama di kandang pada Liga 1 2023-2024 dengan skor 1-2.

Dua gol untuk RANS Nusantara dicetak oleh Evandro Brandao (11'), dan Angelo Meneses (56'). Sementara, Persija membalas lewat satu gol Muhammad Ferarri (58').

Selepas pertandingan, Almeida menyanjung performa anak asuhnya yang berhasil menundukkan Persija. Ia bersyukur lantaran bisa membawa pulang tiga poin pada laga tandang itu.

"Kita melawan tim bagus, para pemain bergairah maksimal dan fokus dan saya ucapkan (selama) kepada anak-anak karena menang," ujar Almedia dalam konferensi pers yang turut dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (23/10/2023).

"Sepakbola kadang menang kadang kalah, saya bersyukur kita bisa menang," imbuh pria asal Portugal itu.