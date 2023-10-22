Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hary Tanoesoedibjo Ucapkan Selamat untuk Timnas Futsal Putri Indonesia yang Juara Womens Tri Nations Futsal Invitational 2023

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |22:17 WIB
Hary Tanoesoedibjo Ucapkan Selamat untuk Timnas Futsal Putri Indonesia yang Juara Womens Tri Nations Futsal Invitational 2023
Timnas Futsal Putri Indonesia juara turnamen di Filipina (Foto: Instagram/@hary.tanoesoedibjo)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (Ketua Umum FFI), Hary Tanoesoedibjo, mengucapkan selamat kepada Timnas Futsal Putri Indonesia atas keberhasilan menjuarai PFF Womens Tri Nations Futsal Invitational 2023. Ucapan itu disampaikan lewat akun Instagram pribadinya @hary.tanoesoedibjo.

Selamat untuk TIMNAS Futsal Wanita Indonesia yang berhasil merebut juara di PFF Women’s TRI NATION FUTSAL INVITATIONAL 2023,” tulis Hary pada laman Instagram miliknya, Minggu (22/10/2023).

Timnas Futsal Putri Indonesia

Timnas Futsal Putri Indonesia menjadi yang terbaik di final PFF Womens Tri Nations Futsal Invitational 2023. Di partai puncak Garuda Pertiwi menekuk Timnas Futsal Putri Filipina 5-2 di Stadion Ninoy Aquino, Manila, Minggu (22/10/2023).

Penampilan dominan Timnas Futsal Putri Indonesia terlihat sejak awal babak pertama. Aly Ananda dkk langsung tampil ngotot, dan usaha ini pun langsung berbuah manis.

Timnas Futsal Putri Indonesia bisa membuka keunggulan cepat pada menit ke-1 lewat aksi Aly Ananda. Setelah itu, Timnas Futsal Putri Indonesia makin mendominasi jalannya laga. Mereka terus menggempur pertahanan Filipina.

