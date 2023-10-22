Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pasang Target Tinggi, Welber Jardim Berambisi Bawa Timnas Indonesia U-17 Juara Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |17:49 WIB
Pasang Target Tinggi, Welber Jardim Berambisi Bawa Timnas Indonesia U-17 Juara Piala Dunia U-17 2023
Welber Halim Jardim kala menjalani TC bersama Timnas Indonesia U-17. (Foto: Instagram/@welber07official)
PEMAIN diaspora Timnas Indonesia U-17, Welber Halim Hardim, pasang target tinggi di Piala Dunia U-17 2023. Dia bertekad membawa Timnas Indonesia U-17 meraih gelar juara di Piala Dunia U-17 2023.

Welber pun berharap pencinta sepakbola Tanah Air memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- saat berlaga di Piala Dunia U-17 2023 nanti. Dengan begitu, para pemain bisa memberikan penampilan terbaiknya.

Welber Halim Jardim

Untuk mencapai target tingginya itu, Welber menyadari perlu bekerja keras di fase grup terlebih dahulu. Karena itu, pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu, ingin membawa skuad Garuda Asia tampil apik sejak babak penyisihan grup.

Hal itu diungkapkan Welber dalam unggahan video di akun instagram Timnas Indonesia. Menariknya, dia sangat lancar berbahasa Indonesia.

“Saya mau pertama lolos grup, saya mau pertama kita juara (Piala Dunia U-17 2023),” kata Welber, dikutip dari instagram Timnas Indonesia, Minggu (22/10/2023).

“Saya ingin menyampaikan kepada pendukung untuk selalu support kita di timnas agar kita bisa main bagus di Piala Dunia (U-17 2023),” sambungnya.

Lebih lanjut, Welber mengaku senang bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U-17. Menurutnya, membela timnas adalah impian semua anak Indonesia.

“Senang sekali main di Timnas Indonesia (U-17). Semua anak-anak dari Indonesia ingin main di timnas,” jelas Welber.

