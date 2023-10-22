Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Negara yang Digeser Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Wakil ASEAN!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |05:29 WIB
7 Negara yang Digeser Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Wakil ASEAN!
Timnas Filipina berpotensi digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA (Foto: Instagram/@theazkalsph)
A
A
A

BERIKUT tujuh negara yang akan digeser Timnas Indonesia jika menang atas Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, tambahan poin yang didapat skuad Garuda akan cukup signifikan.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 16 November 2023. Secara peringkat di ranking FIFA, kedua negara terpaut cukup jauh.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Mengutip dari @viralbolaid, kemenangan atas Irak membuat Timnas Indonesia mendapatkan 18,59 poin. Kondisi ini membuat poin di ranking FIFA menjadi 1,088.41 dan berpotensi naik tujuh anak tangga (dari posisi 145 ke 138 dunia)! Lantas negara mana saja yang akan tergeser?

7. Suriname

Suriname

Suriname saat ini menempati peringkat 144 dunia dengan 1,071.85 angka. Berhubung Suriname tersingkir di fase grup CONCACAF Nations League 2023-2024, mereka belum menyusun agenda untuk November 2023.

6. Ethiopia

Ethiopia

Ethiopia saat ini menduduki posisi 143 dunia dengan 1,072.54 angka. Bulan depan, Ethiopia dijadwalkan menjalani dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika melawan Sierra Leone dan Burkina Faso. Besar kemungkinan mereka akan kalah.

5. Burundi

Burundi

Sama seperti Ethiopia, Burundi menjalani dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika melawan Gambia dan Gabon. Di atas kertas, mereka berpotensi menelan kekalahan juga.

4. Turkmenistan

Turkmenistan

Turkmenistan kini menduduki peringkat 141 dunia dengan 1,086.12 angka. Mereka juga akan tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Uzbekistan dan Hong Kong. Agak sulit melihat mereka menyapu bersih dua kemenangan.

