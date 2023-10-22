Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Klaim Shin Tae-yong Bilang The Golden Stars Lebih Kuat dari Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |02:07 WIB
Media Vietnam Klaim Shin Tae-yong Bilang <i>The Golden Stars</i> Lebih Kuat dari Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebut-sebut mengakui keunggulan Vietnam (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, TheThao247, mengklaim Shin Tae-yong menyebut Timnas Vietnam lebih kuat dari Timnas Indonesia. Hal itu berdasarkan komentar sang pelatih mengenai calon lawan di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Seperti diketahui, Indonesia berhasil melangkah ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda menang telak 12-0 atas Timnas Brunei Darussalam dalam dua laga di putaran pertama.

Timnas Indonesia menang 12-0 atas Brunei Darussalam secara agregat (Foto: PSSI)

Berikutnya, Indonesia akan menghadapi Vietnam, Timnas Irak, dan Timnas Filipina. Shin lalu memberi komentar terkait tiga calon lawan yang akan dihadapi pada November 2023 hingga Juni 2024.

"Memang lawan kita di Grup F semua kuat, Vietnam, Irak, dan Filipina. Oleh karena itu, seluruh tim harus mempersiapkan diri lebih matang dari sebelumnya," kata Shin dalam konferensi pers.

Namun, perkataan itu dipelintir media Vietnam. TheThao247 menulis, Shin Tae-yong menyebut Vietnam lebih kuat dari Indonesia.

"Pelatih Shin Tae-yong: Vietnam lebih kuat dari Indonesia di Piala Dunia," bunyi judul artikel TheThao247, dikutip pada Minggu (22/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639659/jonatan-christie-juara-hylo-open-2025-usai-sikat-magnus-johannesen-naa.webp
Jonatan Christie Juara Hylo Open 2025 usai Sikat Magnus Johannesen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes_1.jpg
Jay Idzes Kena Semprot Pelatih usai Sassuolo Ditumbangkan Genoa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement