Media Vietnam Dibuat Kagum dan Ketakutan Lihat Ramadhan Sananta Tampil Gacor di Timnas Indonesia

MEDIA asal Vietnam, Soha.vn dibuat kagum dan ketakutan melihat Ramadhan Sananta yang tampil gacor di Timnas Indonesia. Dalam sebuah pemberitaan yang rilis pada 19 Oktober 2023 lalu, Soha.vn menyebut jika penampilan Ramadhan Sananta di pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Brunei Darussalam sangat luar biasa.

Penampilan impresif Sananta yang sukses mencetak 3 gol dari total 12 gol yang disarangkan skuad Garuda ke gawang Brunei Darussalam membuat namanya sejajar bersama Lionel Messi di daftar top skor Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Messi bukanlah satu-satunya pemain yang menduduki puncak daftar pencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 2 pemain asal Indonesia yang juga mencetak 3 gol: Ramadhan Sananta dan Dimas Drajad,” tulis Soha.vn, dikutip Sabtu (21/10/2023).

Lebih lanjut, media Vietnam tersebut bahkan secara gamblang menyebutkan bahwa Ramadhan Sananta akan menjadi andalan di Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

"3 gol yang dicetak ke gawang Brunei merupakan sebuah langkah maju yang penting bagi karir pribadi Ramadhan Sananta,” tulis media tersebut.

"Striker berusia 20 tahun itu menjadi harapan sepakbola Indonesia. Namun pada turnamen Asia Tenggara U23 2023, ia banyak mendapat kritik dan dijuluki “kaki kayu” karena terlalu banyak membuang peluang,” tambah keterangan Soha VN.

"Media-media di tanah air meyakini jika momentum kemajuan tetap terjaga dan keterbatasan diperbaiki, Ramadhan Sananta bisa sepenuhnya menjadi andalan tim Indonesia dalam waktu dekat,” imbuh Soha.vn.