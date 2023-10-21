Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Dibuat Kagum dan Ketakutan Lihat Ramadhan Sananta Tampil Gacor di Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |20:09 WIB
Media Vietnam Dibuat Kagum dan Ketakutan Lihat Ramadhan Sananta Tampil Gacor di Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Soha.vn dibuat kagum dan ketakutan melihat Ramadhan Sananta yang tampil gacor di Timnas Indonesia. Dalam sebuah pemberitaan yang rilis pada 19 Oktober 2023 lalu, Soha.vn menyebut jika penampilan Ramadhan Sananta di pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Brunei Darussalam sangat luar biasa.

Penampilan impresif Sananta yang sukses mencetak 3 gol dari total 12 gol yang disarangkan skuad Garuda ke gawang Brunei Darussalam membuat namanya sejajar bersama Lionel Messi di daftar top skor Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Messi bukanlah satu-satunya pemain yang menduduki puncak daftar pencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 2 pemain asal Indonesia yang juga mencetak 3 gol: Ramadhan Sananta dan Dimas Drajad,” tulis Soha.vn, dikutip Sabtu (21/10/2023).

Lebih lanjut, media Vietnam tersebut bahkan secara gamblang menyebutkan bahwa Ramadhan Sananta akan menjadi andalan di Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

"3 gol yang dicetak ke gawang Brunei merupakan sebuah langkah maju yang penting bagi karir pribadi Ramadhan Sananta,” tulis media tersebut.

Ramadhan Sananta

"Striker berusia 20 tahun itu menjadi harapan sepakbola Indonesia. Namun pada turnamen Asia Tenggara U23 2023, ia banyak mendapat kritik dan dijuluki “kaki kayu” karena terlalu banyak membuang peluang,” tambah keterangan Soha VN.

"Media-media di tanah air meyakini jika momentum kemajuan tetap terjaga dan keterbatasan diperbaiki, Ramadhan Sananta bisa sepenuhnya menjadi andalan tim Indonesia dalam waktu dekat,” imbuh Soha.vn.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181107/shin_tae_yong-sIVo_large.jpg
Bantah Timnas Indonesia CLBK dengan Shin Tae-yong, Exco PSSI Tegaskan Fokus Cari Pelatih Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181069/nco_jansen_hina_indonesia_sebagai_negara_miskin_psmmakassar-r9nu_large.jpg
Kisah Anco Jansen, Eks PSM Makassar yang Hina Indonesia sebagai Negara Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181048/mees_hilgers-WYpC_large.jpg
Kisah Miris Mees Hilgers, Bek Timnas Indonesia yang Cedera ACL dan Harus Absen 9 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3180939/sepakbola_indonesia_disebut_tidak_ada_apa_apanya_meski_punya_jay_idzes_okezone-BTM4_large.jpg
Pemain Belanda Hina Indonesia meski Ada Jay Idzes Dkk: Sepakbola Indonesia Tidak Ada Apa-apanya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639663/kaget-piala-dunia-u17-2025-digelar-di-lapangan-latihan-nova-arianto-kirain-stadion-besar-zvf.webp
Kaget Piala Dunia U-17 2025 Digelar di Lapangan Latihan, Nova Arianto: Kirain Stadion Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/duta_besar_ri_untuk_qatar_ridwan_hassan_kedua_kir.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Diaspora Indonesia di Qatar Gelar Turnamen, IATMI Merauke Pertahankan Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement