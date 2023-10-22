Persija Jakarta Bakal Layangkan Protes soal Peluang Gol Witan Sulaeman yang Tak Disahkan

BEKASI - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, memastikan akan melayangkan protes terkait gol yang tidak disahkan milik Witan Sulaeman. Hal itu terjadi pada laga pekan ke-16 Liga 1 2023-2024 melawan RANS Nusantara FC.

Duel Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (22/10/2023) malam WIB. Macan Kemayoran harus menelan kekalahan pertama di kandang pada Liga 1 2023-2024 dengan skor 1-2.

Dua gol untuk RANS Nusantara dicetak oleh Evandro Brandao (11'), dan Angelo Meneses (56'). Sementara, Persija membalas lewat satu gol Muhammad Ferarri (58').

Dalam pertandingan itu, Prapanca mengatakan Persija merasa dirugikan karena 'dijahili' oleh wasit Naufal Adya Fairuski. Menurutnya, sang pengadil banyak melakukan kesalahan fatal.

BACA JUGA: Thomas Doll Bungkam Usai Persija Jakarta Disikat RANS Nusantara

"Banyak blunder-nya tadi, bisa dilihat dari replay (tayangan ulang) nanti," kata Prapanca kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), di Stadion Patriot Candrabhaga, Minggu (22/10/2023).

Kontroversi yang dibuat oleh Naufal memuncak saat pengujung babak kedua. Bola yang ditendang Witan masuk melewati garis gawang sebelum akhirnya memantul keluar.