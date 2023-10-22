Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mauricio Pochettino Merasa Campur Aduk Usai Chelsea Kena Comeback Arsenal hingga Gagal Menang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |11:54 WIB
Mauricio Pochettino Merasa Campur Aduk Usai Chelsea Kena Comeback Arsenal hingga Gagal Menang
Laga Chelsea vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, merasa campur aduk usai timnya kena comeback Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, kebangkitan Arsenal membuat kemenangan Chelsea yang sudah di depan mata menjadi pupus karena laga berakhir dengan skor 2-2.

Di satu sisi, Pochettino merasa kecewa karena Chelsea kalah. Menurutnya timnya hilang fokus setelah unggul dua gol dalam laga itu. Alhasil, Chelsea gagal mengamankan kemenangan atas Arsenal sampai akhir laga.

Chelsea vs Arsenal

"Tentu saja, kami kecewa pada akhirnya, tapi kami tidak bisa hanya melihat menit-menit terakhir saja," kata Pochettino, dilansir dari laman Chelsea, Minggu (22/10/2023).

Meski begitu, di sisi lain, Pochettino tetap merasa ada sejumlah hal positif yang bisa didapat Chelsea dari laga melawan Arsenal. Dia mengatakan ada banyak hal positif yang Chelsea petik dalam laga itu sebagai bahan evaluasi.

Pasalnya, Pochettino nilai mengalahkan The Gunners -julukan Arsenal- memang tak mudah. Sebab, tim itu punya kualitas dan hampir menjadi juara Liga Inggris pada musim lalu.

"Ada banyak hal positif. Kami kehilangan dua poin dengan cara yang tidak ingin kehilangannya. Akan tetapi, setelah bermain melawan tim yang berjuang untuk Liga Inggris musim lalu, kami dapat mengambil banyak hal positif dan bangga," jelas Pochettino.

Halaman:
1 2
      
