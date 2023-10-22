Chelsea vs Arsenal Berakhir Tanpa Pemenang, Mikel Arteta Ungkap Suasana Ruang Ganti The Gunners yang Langsung Hening

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengungkap suasana ruang ganti The Gunners -julukan Arsenal- usai laga melawan Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Laga Chelsea vs Arsenal yang tersaji semalam itu sendiri diketahui berlangsung ketat sehingga berakhir tanpa pemenang.

Usai laga berakhir 2-2, Arteta mengatakan kondisi ruang ganti sesuai prediksinya karena tidak akan ada raut kebahagiaan dari para pemain. Dia pun tidak bahagia dengan hasil tersebut, meskipun Arsenal sudah berusaha keras agar dapat tiga poin.

"Sangat saya sukai adalah masuk ke ruang ganti dan ruang ganti menjadi sunyi setelah bermain imbang 2-2 melawan Chelsea," ujar Arteta, dilansir dari laman Arsenal, Minggu (22/10/2023).

Arteta mengatakan para pemain pastinya ingin mendapat penuh dalam laga itu seperti yang ditargetkan. Namun, apa daya, hasil akhir timnya harus puas bermain imbang melawan The Blues- julukan Chelsea.

"Saya tahu mereka menginginkan lebih. Jadi, itulah sisi positifnya," jelas Arteta.