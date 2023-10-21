Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luis De La Fuente Girang Timnas Spanyol Lolos ke Putaran Final Piala Eropa 2024 dengan Menyisakan Dua Laga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |02:04 WIB
Luis De La Fuente Girang Timnas Spanyol Lolos ke Putaran Final Piala Eropa 2024 dengan Menyisakan Dua Laga
Luis De La Fuente bahagia Timnas Spanyol lolos ke putaran final Piala Eropa 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

LUIS De La Fuente girang Timnas Spanyol lolos ke putaran final Piala Eropa 2024 dengan menyisakan dua laga. Dia menilai bahwa itu merupakan berkat kerja keras para pemain.

La Furia Roja – julukan Spanyol – memastikan kelolosan ke putaran final Piala Eropa 2024 berkat kemenangan 1-0 atas Norwegia, Senin (16/10/2023) lalu. Mereka memuncaki klasemen sementara Grup A kualifikasi Piala Eropa 2024, menggeser Skotlandia.

Timnas Spanyol

Kedua tim memang punya poin sama-sama, yakni 15 angkat, tetapi Spanyol unggul selisih gol atas Skotlandia. Kedua tim pun sudah lolos ke babak selanjutnya, tetapi tinggal perebutan peringkat satu dan runner up dalam dua laga terakhir.

Luis De La Fuente mengatakan timnya memang selalu berusaha meriah poin demi poin dalam setiap laga. Itu agar Spanyol memastikan satu tempat pada putaran final Piala Eropa 2024 lebih awal.

"Saya sangat senang, kami telah menyelesaikan tahapan yang ditargetkan dalam program kami. Idenya adalah untuk menutup kualifikasi sesegera mungkin," kata Luis De La Fuente dilansir dari Tuttomercato, Jumat (20/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Komentar Mengejutkan Hector Souto usai Timnas Futsal Indonesia Bantai Australia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement