Luis De La Fuente Girang Timnas Spanyol Lolos ke Putaran Final Piala Eropa 2024 dengan Menyisakan Dua Laga

LUIS De La Fuente girang Timnas Spanyol lolos ke putaran final Piala Eropa 2024 dengan menyisakan dua laga. Dia menilai bahwa itu merupakan berkat kerja keras para pemain.

La Furia Roja – julukan Spanyol – memastikan kelolosan ke putaran final Piala Eropa 2024 berkat kemenangan 1-0 atas Norwegia, Senin (16/10/2023) lalu. Mereka memuncaki klasemen sementara Grup A kualifikasi Piala Eropa 2024, menggeser Skotlandia.

Kedua tim memang punya poin sama-sama, yakni 15 angkat, tetapi Spanyol unggul selisih gol atas Skotlandia. Kedua tim pun sudah lolos ke babak selanjutnya, tetapi tinggal perebutan peringkat satu dan runner up dalam dua laga terakhir.

Luis De La Fuente mengatakan timnya memang selalu berusaha meriah poin demi poin dalam setiap laga. Itu agar Spanyol memastikan satu tempat pada putaran final Piala Eropa 2024 lebih awal.

"Saya sangat senang, kami telah menyelesaikan tahapan yang ditargetkan dalam program kami. Idenya adalah untuk menutup kualifikasi sesegera mungkin," kata Luis De La Fuente dilansir dari Tuttomercato, Jumat (20/10/2023).