Bagi Inter Milan, Lautaro Martinez Adalah Dewa seperti Lionel Messi

BAGI Inter Milan, Lautaro Martinez adalah dewa seperti Lionel Messi. Hal itu disampaikan oleh Giuseppe Marotta selaku CEO Inter Milan.

Lautaro Martinez sedang menjalani musim kelimanya dengan kostum Nerazzurri – jlukan Inter Milan. Sejak Lautaro bergabung pada 2018, lini serang Inter Milan menjadi lebih baik.

Sejauh ini, Lautaro telah mencatatkan 113 gol dari 248 pertandingan. Pemain berpaspor Argentina itu juga mengantar Inter Milan meraih lima gelar, termasuk satu gelar Liga Italia 2020-2021.

Kegemilangan Lautaro bahkan hingga membuat Marotta menganggapnya seperti Lionel Messi. Pria berusia 66 tahun itu menyebut bahwa Lautaro Martinez adalah Lionel Messi-nya Inter Milan.

"Lautaro adalah Lionel Messi kami. Sulit untuk mengatakan siapa pemain terbaik yang pernah bekerja bersama saya, karena setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda," kata Marotta dikutip dari Football Italia, Jumat (20/10/2023).