Belum Juga Lawan Indra Sjafri, Pelatih Timnas Thailand U-20 Ini Resmi Dipecat

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Thailand U-20, Toshiya Miura resmi dipecat oleh Federasi Sepakbola Thailand (FAT). Tentu hal itu sangat disayangkan mengingat Timnas Thailand asuhan Miura belum pernah berjumpa dengan rival negara tersebut, yakni Timnas Indonesia U-20 racikan Indra Sjafri.

Menurut laporan dari media asal Vietnam, Soha VN, Jumat (20/10/2023) Miura dipecat ketika baru tujuh bulan menangani Timnas Thailand U-20. Dikabarkan proyek ambisius sepakbola Thailand itu memiliki banyak kendala sehingga menyebabkan FAT memilih memecat Miura.

Salah satu kendalanya adalah maraknya penolakan pelatih asal Jepang di Thailand. Timnas Putri Thailand saja memecat pelatih mereka, Miyo Okamoto dan digantikan dengan juru taktik lokal.

Kemudian pelatih klub Thailand, Buriram United yakni Masatada Ishii pun juga dipecat. Kini tinggal Makoto Teguramori yang masih bertahan di Liga Thailand, namun ia juga terancam bakal ditendang.

Penolakan pelatih Jepang di Thailand itulah yang membuat Miura langsung dipecat FAT sebagai juru taktik Timnas Thailand U-20. Miura sendiri sejatinya memiliki peranan penting dalam mengembangkan sepakbola muda Thailand.

Terbukti dari Miura yang dipilih menjadi Timnas Thailand U-20 serta menjabat sebagai pelatih Akademi Buriram. Akademi Buriram sendiri merupakan akademi sepakbola Thailand yang kerap menerbitkan banyak pesepakbola menjanjikan.