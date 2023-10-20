Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Belum Juga Lawan Indra Sjafri, Pelatih Timnas Thailand U-20 Ini Resmi Dipecat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |11:21 WIB
Belum Juga Lawan Indra Sjafri, Pelatih Timnas Thailand U-20 Ini Resmi Dipecat
FAT pecat Toshiya Miura dari pelatih Timnas Thailand U-20. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Thailand U-20, Toshiya Miura resmi dipecat oleh Federasi Sepakbola Thailand (FAT). Tentu hal itu sangat disayangkan mengingat Timnas Thailand asuhan Miura belum pernah berjumpa dengan rival negara tersebut, yakni Timnas Indonesia U-20 racikan Indra Sjafri.

Menurut laporan dari media asal Vietnam, Soha VN, Jumat (20/10/2023) Miura dipecat ketika baru tujuh bulan menangani Timnas Thailand U-20. Dikabarkan proyek ambisius sepakbola Thailand itu memiliki banyak kendala sehingga menyebabkan FAT memilih memecat Miura.

Salah satu kendalanya adalah maraknya penolakan pelatih asal Jepang di Thailand. Timnas Putri Thailand saja memecat pelatih mereka, Miyo Okamoto dan digantikan dengan juru taktik lokal.

Kemudian pelatih klub Thailand, Buriram United yakni Masatada Ishii pun juga dipecat. Kini tinggal Makoto Teguramori yang masih bertahan di Liga Thailand, namun ia juga terancam bakal ditendang.

Indra Sjafri

Penolakan pelatih Jepang di Thailand itulah yang membuat Miura langsung dipecat FAT sebagai juru taktik Timnas Thailand U-20. Miura sendiri sejatinya memiliki peranan penting dalam mengembangkan sepakbola muda Thailand.

Terbukti dari Miura yang dipilih menjadi Timnas Thailand U-20 serta menjabat sebagai pelatih Akademi Buriram. Akademi Buriram sendiri merupakan akademi sepakbola Thailand yang kerap menerbitkan banyak pesepakbola menjanjikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180440/nathan_tjoe_a_on-QMv2_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Jay Idzes Bantu Sassuolo Menang atas Cagliari, Nathan Tjoe A-On Cetak Gol Perdana untuk Willem II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407/inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638945/5-pelatih-liga-inggris-terancam-dipecat-nomor-1-arne-slot-ditendang-liverpool-yxf.webp
5 Pelatih Liga Inggris Terancam Dipecat: Nomor 1 Arne Slot Ditendang Liverpool?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/real_madrid_melumat_levante_4_1.jpg
Link Live Streaming Real Madrid vs Valencia: Jadwal, Platform Resmi dan Cara Nonton Legal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement