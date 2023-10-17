Advertisement
BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Miris Para Pemain Timnas Thailand Hampir Kelaparan Selama Tur ke Eropa karena Tak Dijatah Makanan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |09:08 WIB
Kisah Miris Para Pemain Timnas Thailand Hampir Kelaparan Selama Tur ke Eropa karena Tak Dijatah Makanan
Timnas Thailand hampir kelaparan selama tur di Eropa (Foto: Twitter/changsuek_th)
A
A
A

PARA pemain Timnas Thailand kabarnya hampir kelaparan selama tur ke Eropa karena tak dijatah makanan. Laporan tersebut datang dari Thairath untuk tur tim berjuluk Gajah Perang tersebut selama ke Benua Biru pada jeda internasional Oktober 2023.

Sebab, tidak ada jatah makanan ringan untuk para pemain saat menuju lokasi pertandingan. Tindakan Federasi Sepakbola Thailand (FAT) pun menuai sorotan publik.

Timnas Thailand

Thailand bertanding kontra dua negara Eropa, yaitu Georgia dan Estonia untuk jeda internasional Oktober 2023 ini. Laga pertama sudah digelar kontra Georgia.

Tim asuhan Alexandre Polking itu dibantai habis dengan skor 0-8. Adapun laga tersebut digelar di Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi, pada Kamis (12/10/2023).

Berikutnya, Thailand akan menghadapi Estonia pada Selasa (17/10/2023) malam nanti WIB. Pertandingan itu digelar di Stadion A. Le Coq Arena, Tallinn.

