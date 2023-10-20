Dukung Tim Indonesia di AFC Cup & AFC Champion League 2023 dan Nonton Match-nya di Vision+

Dua tim Indonesia bakal tampl di AFC Cup 2023-2024 (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Pertandingan AFC Cup akan memulai laga kembali di fase penyisihan grup. Akan ada dua tim dari Indonesia, PSM Makassar dan Bali United yang akan melaju dalam laga matchday ke-3 AFC Cup 2023/2024.

PSM Makassar akan menjadi tuan rumah bertanding melawan Hougang United pada (25/10/2023) dalam fase grup H. Laga PSM vs Hougang United ini berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan akan memulai kickoff pukul 20.00 WITA.

Hougang United sendiri termasuk pendatang baru dalam turnamen antar klub se-Asia. Pada AFC Cup musim ini, Hougang United lolos langsung ke AFC Cup 2023/2024 tanpa melewati babak playoff.

Sementara itu, Bali United akan menyusul untuk berlaga dengan Central Coast Mariners, tim dari Australia dalam fase grup G pada (26/10/2023). Tim Indonesia kali ini akan bertandang ke Stadion Central Coast Stadium, Gosford City pukul 08.00 UTC.

Babak penyisihan grup Piala AFC 2023/2024 digelar dengan format kandang dan tandang. Fase ini sudah berlangsung dari 18 September sampai 14 Desember 2023. AFC Cup 2023 ini dibagi menjadi lima wilayah yaitu barat, selatan, tengah , ASEAN, dan timur dengan sembilan group, Group A-I.

Selain itu, pertandingan AFC Champions League juga sedang berlangsung. Pada 24 Oktober mendatang di matchday ke-3 FC AGMK tim dari Uzbekistan akan berlaga dengan Sepahan tim dari Iran.

Kompetisi ini juga semakin menarik dengan hadirnya bintang-bintang Eropa dari klub-klub Liga Arab Saudi yang akan hadir di AFC Champions League musim ini.