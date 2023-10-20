Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Scaloni Ungkap Betapa Pentingnya Kemenangan Timnas Argentina atas Peru

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |00:00 WIB
Lionel Scaloni Ungkap Betapa Pentingnya Kemenangan Timnas Argentina atas Peru
Lionel Scaloni menganggap kemenangan atas Peru begitu penting bagi Argentina (Foto: REUTERS)
A
A
A

LIONEL Scaloni ungkap betapa pentingnya kemenangan Timnas Argentina atas Peru. La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – diharapkan tidak cepat puas dengan hasil manis ini.

Timnas Argentina melawat ke Lima, Peru, untuk pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Dalam laga yang dimainkan di Estadio Nacional de Lima, Rabu (18/10/2023) pagi WIB, sang juara dunia 2022 sukses menang dengan skor 2-0.

Timnas Argentina

Sepasang gol untuk Timnas Argentina dicatatkan oleh Lionel Messi (32’, 42’). Kemenangan ini membuat La Albiceleste sejauh ini belum kebobolan sejak final Piala Dunia 2022. Setelah laga pamungkas itu juga, Messi dan kolega meraih delapan kemenangan beruntun di semua ajang.

Usai kemenangan melawan Peru, Scaloni mengatakan senang melihat kinerja timnya yang tidak pernah mau puas. Pelatih berusia 45 tahun itu menganggap banyak makna yang didapat setelah kemenangan atas Peru.

"Keinginan untuk terus berkompetisi, tidak terlena, ingin terus menang. Itu yang terbaik. Itu penting di setiap tim, tapi di Tim Nasional terlebih lagi,” ujar Scaloni dilansir dari akun resmi X (dulu twitter) Timnas Argentina (@Argentina), Rabu (18/10/2023).

Halaman:
1 2
      
