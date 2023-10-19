Angel Di Maria Isyaratkan Gantung Sepatu dari Timnas Argentina Usai Copa Amerika 2024

BUENOS AIRES - Pemain Timnas Argentina, Angel Di Maria, mengisyaratkan akan gantung sepatu setelah Copa Amerika 2024. Sebab, dia nilai itu saat yang tepat untuk beristirahat dari Skuad La Albiceleste -julukan Timnas Argentina-.

Mantan pemain Real Madrid itu sejak 2008 selalu membela membela Timnas Argentina. Sejauh ini dia sudah mencatatkan 134 penampilan dan 29 gol dalam berbagai ajang bersama negaranya.

Di Maria mengatakan sudah saatnya untuk gantung sepatu dalam waktu dekat dari timnas. Oleh karena itu, dia menjadikan Copa Amerika sebagai ajang terakhir membela Argentina dan akan memberikan performa terbaiknya.

"Copa Amerika akan menjadi yang terakhir, kemudian akan berakhir," kata Di Maria dilansir dari Tuttomercato, Rabu (18/10/2023).

Pemain berusia 35 tahun itu mengatakan usianya memang sudah tidak muda lagi, tetapi tetap masih dibutuhkan Argentina. Hal itu tidak terlepas peran klubnya, Benfica yang memberikan jam terbang kepada sehingga performa stabil saat ini.

"Saya datang ke Benfica, mereka memberi saya kesempatan untuk terus bermain untuk tim nasional. Saya melakukan segala yang saya bisa untuk berada di sana" katanya.