Kisah Pemain AC Milan Yunus Musah, Terlanjur Nyaman Bela Rossoneri Berkat Peran Stefano Pioli

KISAH pemain AC Milan, Yunus Musah, yang mengaku terlanjur nyaman bela Rossoneri -julukan AC Milan- berkat peran Stefano Pioli menarik dikulik. Dia mengatakan Stefano Pioli telah memberikan kepercayaan lebih kepadanya.

Yunus Musah diketahui merupakan pesepakbola asal Amerika Serikat. Dia didatangkan AC Milan dari Valencia. Pemain itu diikat kontrak sampai lima tahun ke depan.

Yunus Musah mengatakan Stefano Pioli mampu membuatnya dapat menampilkan performa terbaik. Pasalnya, dia mendapat jam terbaik seperti apa yang dibutuhkan.

"Pelatih memberi saya banyak kepercayaan, bahkan di sini. Saya merasakan kepercayaan dari Stefano Pioli," kata Yunus Musah, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (21/10/2023).