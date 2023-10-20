Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Pemain AC Milan Yunus Musah, Terlanjur Nyaman Bela Rossoneri Berkat Peran Stefano Pioli

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |22:05 WIB
Kisah Pemain AC Milan Yunus Musah, Terlanjur Nyaman Bela Rossoneri Berkat Peran Stefano Pioli
Yunus Musah kala membela AC Milan. (Foto: Instagram/@yunus.musah8)
A
A
A

KISAH pemain AC Milan, Yunus Musah, yang mengaku terlanjur nyaman bela Rossoneri -julukan AC Milan- berkat peran Stefano Pioli menarik dikulik. Dia mengatakan Stefano Pioli telah memberikan kepercayaan lebih kepadanya.

Yunus Musah diketahui merupakan pesepakbola asal Amerika Serikat. Dia didatangkan AC Milan dari Valencia. Pemain itu diikat kontrak sampai lima tahun ke depan.

Yunus Musah

Yunus Musah mengatakan Stefano Pioli mampu membuatnya dapat menampilkan performa terbaik. Pasalnya, dia mendapat jam terbaik seperti apa yang dibutuhkan.

"Pelatih memberi saya banyak kepercayaan, bahkan di sini. Saya merasakan kepercayaan dari Stefano Pioli," kata Yunus Musah, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (21/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/50/1639423/4-calon-lawan-jake-paul-juara-dunia-tak-terbantahkan-hingga-monster-ufc-zho.webp
4 Calon Lawan Jake Paul: Juara Dunia Tak Terbantahkan hingga Monster UFC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Komentar Mengejutkan Hector Souto usai Timnas Futsal Indonesia Bantai Australia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement