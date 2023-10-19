Siapa Sergio Aguero Malaysia? Pemain yang Selangkah Lagi Disebut Gabung Persija Jakarta

SIAPA Sergio Aguero Malaysia? Pemain ini disebut-sebut selangkah lagi gabung Persija Jakarta.

Ya, Sergio Aguero yang dirumorkan bukanlah Sergio Aguero yang merupakan legenda hidup Manchester City. Akan tetapi, ia adalah pemain naturalisasi Negeri Jiran, Malaysia yang memang bernama Sergio Aguero.

Rumor ini mencuat setelah salah seorang jurnalis sepakbola asal Malaysia, Zulhelmi Zainal Azam, mengumumkan kabar ini melalui akun Twitter pribadinya.

“Sergio Aguero bakal tinggalkan Liga Malaysia. Pemain naturalisasi negara itu difahamkan dapat tawaran menarik Persija Jakarta ketika sebuah kelab Lembah Klang juga berminat mendapatkan khidmatnya,” tulis Zulhelmi Zainal Azam.

Lantas siapa sebenarnya sosok Sergio Aguero Malaysia ini?

Sama seperti Aguero legenda Manchester City, Sergio Fabian Ezequiel Aguero juga berasal dari Argentina. Aguero lahir di La Rioja, sebuah kota di Argentina pada 7 April 1994.

Aguero mengawali karir sepakbolanya dengan menimba ilmu di akademi Club Atletico River Plate. Setelah itu, dirinya bergabung ke Klub Atletico All Boys U-20.

Di usia yang masih muda, Sergio Aguero mulai perjalanan abroadnya dengan bergabung dengan klub asal Liga Hungaria, Tatabanya SC. Namun hanya sekitar satu setengah musim di Hungaria, pemain berposisi gelandang serang ini memutuskan untuk hijrah ke Liga Super Malaysia di akhir 2016.

Klub Malaysia pertama yang ia bela adalah Melaka United. Setengah musim di Melaka, Aguero mencatatkan delapan penampilan dengan torehan satu assist. Namun di pertengahan 2016, dirinya menyudahi kerjasama dengan Melaka.