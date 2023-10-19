Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 20 Negara yang Raih Poin Terbanyak di Ranking FIFA Oktober 2023: Ada Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |10:12 WIB
Timnas Indonesia mendapatkan banyak poin di ranking FIFA Oktober 2023. (Foto: PSSI)
DAFTAR 20 negara yang raih poin terbanyak di ranking FIFA Oktober 2023 akan diulas Okezone. Secara luar biasa, Timnas Indonesia masuk ke dalam daftar 20 negara tersebut!

Sekadar diketahui, negara-negara anggota FIFA melakoni pertandingan pada FIFA Matchday Oktober 2023. Timnas Indonesia pun melakoni dua pertandingan di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam.

Timnas Indonesia

Hasilnya Timnas Indonesia dua kali menang 6-0 atas Brunei Darussalam. Menurut perhitungan laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan sekira 17 poin dari dua kemenangan tersebut.

Sebanyak 17 poin yang didapat membuat Timnas Indonesia menempati posisi 12 sebagai negara dengan perolehan poin terbanyak di ranking FIFA Oktober 2023. Lantas, siapa negara dengan raihan poin terbanyak di ranking FIFA Oktober 2023?

Jawabannya adalah Lithuania. Wakil Eropa ini meraup 26,3 poin setelah di luar dugaan menang 2-0 atas Bulgaria (tandang) dan menahan Hungaria 2-2 di lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024.

Lithuania bahkan hampir menang atas Hungaria, mengingat sempat unggul 2-0. Berkat hasil positif ini, Lithuania naik sembilan peringkat atau meroket dari peringkat 143 ke 134 dunia.

