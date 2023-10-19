Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tim Pelatih Timnas Indonesia Terus Pantau Liga 1 2023-2024, Pemain Lama Terancam?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |10:02 WIB
Tim Pelatih Timnas Indonesia Terus Pantau Liga 1 2023-2024, Pemain Lama Terancam?
Timnas Indonesia berpotensi alami perubahan di lputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

TIM pelatih Timnas Indonesia terus memantau Liga 1 2023-2024 jelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten pelatih Nova Arianto tidak menutup kemungkinan untuk pemain lama dicoret jika tak mampu konsisten bersama klub masing-masing.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sukses melangkah ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menggilas Brunei Darussalam pada putaran pertama, yang berlangsung pada Oktober 2023 ini.

Timnas Indonesia

Skuad Garuda mencukur Tebuan – julukan Timnas Brunei Darussalam – dengan keunggulan agregat telak 12-0. Para pemain dan tim pelatih pun sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Rabu (18/10/2023).

Usai dua laga kontra Brunei Darussalam, para pemain dibubarkan ke klub masing-masing sebelum dikumpulkan kembali pada 12 November 2023 mendatang. Nantinya, Shin Tae-yong dan kolega akan terus memantau perkembangan pemain selama membela klub di Liga 1 2023-2024.

Asisten pelatih, Nova Arianto tidak menutup kemungkinan bakal ada pemain yang dicoret. Wajah-wajah baru juga berpotensi masuk ke skuad Timnas Indonesia jelang menghadapi Irak.

“Yang pastinya kita akan melihat kembali kondisi dan perkembangan semua pemain di kompetisi,” kata Nova kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (19/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638743/fc-augsburg-vs-borussia-dortmund-dan-bayern-munchen-vs-bayer-leverkusen-live-dan-eksklusif-hanya-di-rcti-ocx.webp
FC Augsburg vs Borussia Dortmund dan Bayern Munchen vs Bayer Leverkusen Live dan Eksklusif hanya di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/persib_bandung_pesta_gol_3_0_atas_psbs_biak_dalam.jpg
Prestasi Persib dan Dewa United Bisa Dongkrak Peringkat Liga Indonesia di Asia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement