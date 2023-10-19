Tim Pelatih Timnas Indonesia Terus Pantau Liga 1 2023-2024, Pemain Lama Terancam?

Timnas Indonesia berpotensi alami perubahan di lputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)

TIM pelatih Timnas Indonesia terus memantau Liga 1 2023-2024 jelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten pelatih Nova Arianto tidak menutup kemungkinan untuk pemain lama dicoret jika tak mampu konsisten bersama klub masing-masing.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sukses melangkah ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menggilas Brunei Darussalam pada putaran pertama, yang berlangsung pada Oktober 2023 ini.

Skuad Garuda mencukur Tebuan – julukan Timnas Brunei Darussalam – dengan keunggulan agregat telak 12-0. Para pemain dan tim pelatih pun sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Rabu (18/10/2023).

Usai dua laga kontra Brunei Darussalam, para pemain dibubarkan ke klub masing-masing sebelum dikumpulkan kembali pada 12 November 2023 mendatang. Nantinya, Shin Tae-yong dan kolega akan terus memantau perkembangan pemain selama membela klub di Liga 1 2023-2024.

Asisten pelatih, Nova Arianto tidak menutup kemungkinan bakal ada pemain yang dicoret. Wajah-wajah baru juga berpotensi masuk ke skuad Timnas Indonesia jelang menghadapi Irak.

“Yang pastinya kita akan melihat kembali kondisi dan perkembangan semua pemain di kompetisi,” kata Nova kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (19/10/2023).