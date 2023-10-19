Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Unggahan Foto Pratama Arhan, Shayne Pattynama hingga Azizah Salsha Menuai Sorotan Netizen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |09:47 WIB
Unggahan Foto Pratama Arhan, Shayne Pattynama hingga Azizah Salsha Menuai Sorotan Netizen
Momen kebersamaan Azizah Salsha bersama Pratama Arhan dan Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/acadumpie)
A
A
A

UNGGAHAN foto Pratama Arhan, Shayne Pattynama, hingga Azizah Salsha menuai sorotan netizen. Bagaimana tidak, dalam foto yang beredar di media sosial tersebut Arhan dan Shayne tampak berpegangan tangan, padahal di sana ada Azizah juga.

Semenjak Arhan menikahi Azizah, keduanya kini menjadi salah satu pasangan yang banyak diidolakan oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Tak heran jika apapun kegiatan Arhan dan Azizah menjadi salah satu hal yang paling dinanti.

Terbaru Azizah diketahui mengupload sebuah foto yang memperlihatkan dirinya dengan dua fullback kiri Timnas Indonesia, Arhan dan Shayne. Terlihat mereka bertiga sedang berada di bandara karena Arhan dan Shayne hendak ke Brunei Darussalam untuk melakoni leg kedua babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tentu sejatinya menjadi hal yang biasa Azizah menemani suaminya yang bakal bertugas membela Timnas Indonesia. Namun, foto tersebut menjadi lucu dan menarik perhatian netizen karena Arhan bukannya menggandeng istrinya malahan menggenggam tangan Shayne.

“Mas maaf salah gandeng itu. Mantap langsung diulti Zize setelah kemarin ada yang koar-koar tidak jelas. Padhaal Shayne sama Arhan biasa aja. Malah makin mesra,” komentar @desy****ov25.

“Zize kalo sekali post langsung mengkagetkan yaa,” kata @cal****aac.

“Meski tangannya salah, tatapannya dalam banget ke princess Zize,” sahut @kh****aa0

Momen Pratama Arhan pegangan tangan dengan Shayne Pattynama

Tak heran foto pegangan Arhan dan Shayne langsung viral. Netizen ada yang fokus dengan momen pegangan tangan tersebut, tapi ada juga yang senang karena akrabnya Arhan serta Shayne.

Halaman:
1 2
      
