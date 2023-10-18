Bukan Gandeng sang Istri, Pratama Arhan Malah Pegang Tangan Shayne Pattynama!

AKSI kocak penggawa Timnas Indonesia, Pratama Arhan viral di media sosial. Pada sebuah video yang diunggah ke TikTok, Pratama Arhan terlihat tengah memegang tangan pemain Timnas Indonesia lainnya yakni Shayne Pattynama.

Padahal saat itu, Pratama Arhan berdiri tepat di sebelah sang istri tercinta, Azizah Salsha. Pada video itu terlihat ketiganya tengah mengobrol bersama.

Momen itu terjadi saat Azizah Salsha mengantar Pratama Arhan yang akan bertolak ke Brunei Darussalam bersama para penggawa Timnas Indonesia lain untuk melakoni leg kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Praktis, postingan itu pun mendapat perhatian dari para netizen Tanah Air.

Beberapa dari mereka menyoroti keakraban Pratama Arhan dan Shayne Pattynama. Sementara beberapa lagi justru menyoroti keisengan Azizah Salsha yang mengunggah video tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja menghadapi Brunei Darussalam pada leg kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong kembali meraih hasil positif pada laga yang digelar Selasa 17 Oktober 2023 kemarin.