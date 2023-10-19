Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Bicara Peta Kekuatan Grup F di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |00:17 WIB
Media Vietnam Bicara Peta Kekuatan Grup F di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia menjadi salah satu penghuni Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, berbicara mengenai peta kekuatan di Grup F pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut mereka, persaingan akan berlangsung ketat melihat dari kekuatan para penghuni grup.

Sebagai catatan, Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2016 Zona Asia sendiri berisikan empat negara. Mereka adalah Irak, Filipina, Vietnam dan Timnas Indonesia.

The Thao 247 menempatkan Irak sebagai lawan terkuat di grup ini. Tidak bisa di pungkiri, secara peringkat Irak memang lebih baik dari ketiga negara penghuni grup.

Kemudian mereka juga melihat Indonesia sebagai lawan yang patut di waspadai. Performa apik Ramadhan Sananta dan rekan-rekan di beberapa laga terakhir menjadi patokan.

Sementara di sisi lain, Vietnam sendiri sedang tidak berada dalam tren positif pada beberapa pertandingan terakhir mereka. Untuk itu, pertandingan fase grup Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bakal dijadikan momentum untuk bangkit.

