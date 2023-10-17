Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Lolos ke Putaran 2, Timnas Indonesia Jumpa Irak, Vietnam, dan Filipina di Grup F

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:19 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Lolos ke Putaran 2, Timnas Indonesia Jumpa Irak, Vietnam, dan Filipina di Grup F
Dua penggawa Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta dan Asnawi Mangkualam (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDAR SERI BEGAWAN - Timnas Indonesia melaju ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu usai tim tersebut menang 6-0 (agregat 12-0) atas Brunei Darussalam dalam leg kedua putaran pertama di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa (17/10/2023) malam WIB.

Pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tergabung di Grup F. Tim itu akan berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina.

Putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 15 November 2023 sampai dengan 11 Juni 2024. Fase grup diberlakukan sistem kandang dan tandang.

Nantinya, dalam setiap grup hanya peringkat satu dan dua yang akan melaju ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda wajib bermain maksimal demi menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya.

      
