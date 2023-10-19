Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Main di Leg II Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam, Marc Klok Siap Turun di Laga Borneo FC Kontra Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:57 WIB
Tak Main di Leg II Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam, Marc Klok Siap Turun di Laga Borneo FC Kontra Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/marcklok)
A
A
A

BANDUNG - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marc Klok memastikan diri siap untuk langsung dimainkan oleh Persib Bandung saat bertandang ke markas Borneo FC pada Sabtu 21 Oktober 2023. Ia mengaku dalam keadaan fit lantaran tak bermain saat membela Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Marc Klok baru saja pulang dari membela Timnas Indonesia dan sukses membantu tim tersebut menyingkirkan Brunei dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam laga dua leg, Garuda Menang menang 6-0 di leg pertama dan laga kedua menang 6-0.

Kini, Marc Klok mulai mengalihkan fokusnya kepada Persib Bandung. Sebab tim berjulukan Maung Bandung ini akan berhadapan dengan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda.

Klok pun tak merasa lelah karena tidak dimainkan kala Timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei. Jadi, ia sangat siap untuk langsung dimainkan oleh Bojan Hodak.

"Saya seratus persen siap. Tapi itu tergantung pilihan pemain. Tapi saya pikir saya siap bermain, laga terakhir saya tidak main dengan timnas, jadi saya siap untuk menghadapi Borneo," kata Marc Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/10/2023).

Marc Klok

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini memastikan kesiapannya untuk bisa membawa Persib meraih kemenangan atas Borneo FC. Sekalipun timnya bertindak sebagai tim tamu.

Halaman:
1 2
      
