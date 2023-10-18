Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukti Timnas Vietnam Hobi Main Kasar, sang Pemain Kena Kartu Merah Lawan China dan Korea Selatan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |10:33 WIB
Bukti Timnas Vietnam Hobi Main Kasar, sang Pemain Kena Kartu Merah Lawan China dan Korea Selatan!
Timnas Vietnam gemar bermain kasar (Foto: REUTERS)
A
A
A

BUKTI Timnas Vietnam hobi main kasar, sang pemain kena kartu merah lawan China dan Korea Selatan! Skuad The Golden Stars –julukan Timns Vietnam- memang kerap memperlihatkan permainan kerasnya yang menjurus kasar dalam beberapa laga termasuk saat melawan Timnas Indonesia di Piala AFF.

Bahkan, bukan hanya pemain Timnas Vietnam senior saja, pemain U-23 mereka juga sering mengeluarkan akis-aksi kasarnya. Salah satunya, pemain Timnas Vietnam U-23 melakukan permainan kasar ke Timnas Indonesia U-23 di laga final Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23

Buntut aksi-aksi mereka, PSSI kirim surat ke AFF yang berisi soal pemainan kasar pemain Timnas Vietnam U-23 ke Timnas Indonesia U-23 di laga final Piala AFF U-23 2023. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada bulan lalu.

“Kita kirim surat (ke AFF). Kita ingin mempertanyakan bagaimana penilaian dari mereka,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (8/9/2023).

Terbaru, Timnas Vietnam juga melakukan permainan kasar di ajang internasional FIFA Matchday Oktober 2023 saat melawan China dan Korea Selatan. Timnas Vietnam sendiri harus rela kalah 0-2 dari China di Dalian Sports Center Stadium, China, pada Selasa (10/10/2023) malam WIB.

Halaman:
1 2
      
