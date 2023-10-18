Komentar Netizen Irak Setelah Timnas Indonesia Lolos ke Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

KOMENTAR netizen Irak setelah Timnas Indonesia lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik untuk diulas. Dari sejumlah komentar warganet negara Asia Barat itu, di antaranya ada yang menyebut tidak ada yang bisa mengalahkan Timnas Irak di neraka Basra termasuk Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat skuad Garuda usai mengalahkan Brunei Darussalam dalam dua leg dengan agregat 12-0 di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pada leg I, Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Enam gol Timnas Indonesia ke gawang Brunei Darussalam dicetak oleh hattrick Dimas Drajad (7, 72, 90+2), brace Ramadhan Sananta (63, 67) dan Rizky Ridho pada menit ke-12.

Lalu pada leg II, Timnas Indonesia kembali mengalahkan Tim Tebuan dengan skor identik 6-0 di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023). Gol-gol kemenangan skuad Garuda dibuat oleh brace Hokky Caraka (6, 44), Egy Maulana Vikri (42), Witan Sulaeman (47 P), Rizky Ridho (63), dan Ramadhan Sananta (82).

Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pada laga pertamanya, Timnas Indonesia langsung bertandang ke markas Irak pada Kamis, 16 November 2023. Menariknya, sejumlah netizen Irak memberikan komentar setelah tahu Timnas Indonesia lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan menghadapi Timnas Irak.

Komentar netizen Irak itu dirangkum oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @garudafanspage. Di antaranya, ada yang terkesan meremehkan Timnas Indonesia karena Timnas Irak tergabung di grup yang mudah. Selain itu, ada yang menyebut tak ada yang bisa mengalahkan Timnas Irak di 'neraka' Basra, kota yang amat panas di Irak.