Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia Kejutkan Irak di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

SHIN Tae-yong bawa Timnas Indonesia kejutkan Irak di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Ya, juru taktik asal Korea Selatan itu telah mengantarkan skuad Garuda melaju ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menyingkirkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 di putaran pertama.

Pada leg I, Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Lalu pada leg II, pasukan Shin Tae-yong itu kembali menang atas tuan rumah dengan skor identik 6-0 di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023).

Kemenangan telak itu membuat Timnas Indonesia dipastikan masuk ke Grup F di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda segrup bersama Irak, Vietnam dan Filipina di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pada laga pertamanya, Timnas Indonesia langsung bertandang ke markas Irak pada Kamis, 16 November 2023. Tentunya, Irak akan menjadi ujian berat bagi pasukan Shin Tae-yong, mengingat mereka saat ini berada di peringkat 69 dunia.

Selain itu, Irak memiliki modal positif usai melakoni dua pertandingan uji coba di FIFA Matchday Oktober 2023. Setelah manahan imbang Qatar 0-0 pada Sabtu (14/10/2023), Irak juga berhasil menahan Yordania 2-2 (penalti 5-3) pada Selasa (17/10/2023).

Selain itu, Irak memiliki rekor pertemuan yang cukup baik ketika berhadapan dengan Timnas Indonesia. Dari 6 pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi, Irak sukses menang 3 kali, 2 kali imbang, dan hanya sekali kalah dari Timnas Indonesia.

Untuk rinciannya, Timnas Indonesia 0-2 Irak (Kualifikasi Piala Asia 2013), Irak 1-0 Timnas Indonesia (Kualifikasi Piala Asia 2013), Irak 3-2 Timnas Indonesia (Kualifikasi Piala Dunia 1973/1974), Timnas Indonesia 1-1 Irak (Kualifikasi Piala Dunia 1973/1974), Irak 1-1 Timnas Indonesia (Kualifikasi Olimpiade 1968), Timnas Indonesia 2-1 Irak (Kualifikasi Olimpiade 1968).