Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia Kejutkan Irak di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |10:17 WIB
Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia Kejutkan Irak di Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong bawa Timnas Indonesia kejutkan Irak di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Ya, juru taktik asal Korea Selatan itu telah mengantarkan skuad Garuda melaju ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menyingkirkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 di putaran pertama.

Pada leg I, Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Lalu pada leg II, pasukan Shin Tae-yong itu kembali menang atas tuan rumah dengan skor identik 6-0 di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023).

Kemenangan telak itu membuat Timnas Indonesia dipastikan masuk ke Grup F di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda segrup bersama Irak, Vietnam dan Filipina di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pada laga pertamanya, Timnas Indonesia langsung bertandang ke markas Irak pada Kamis, 16 November 2023. Tentunya, Irak akan menjadi ujian berat bagi pasukan Shin Tae-yong, mengingat mereka saat ini berada di peringkat 69 dunia.

Selain itu, Irak memiliki modal positif usai melakoni dua pertandingan uji coba di FIFA Matchday Oktober 2023. Setelah manahan imbang Qatar 0-0 pada Sabtu (14/10/2023), Irak juga berhasil menahan Yordania 2-2 (penalti 5-3) pada Selasa (17/10/2023).

Shin Tae-yong

Selain itu, Irak memiliki rekor pertemuan yang cukup baik ketika berhadapan dengan Timnas Indonesia. Dari 6 pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi, Irak sukses menang 3 kali, 2 kali imbang, dan hanya sekali kalah dari Timnas Indonesia.

Untuk rinciannya, Timnas Indonesia 0-2 Irak (Kualifikasi Piala Asia 2013), Irak 1-0 Timnas Indonesia (Kualifikasi Piala Asia 2013), Irak 3-2 Timnas Indonesia (Kualifikasi Piala Dunia 1973/1974), Timnas Indonesia 1-1 Irak (Kualifikasi Piala Dunia 1973/1974), Irak 1-1 Timnas Indonesia (Kualifikasi Olimpiade 1968), Timnas Indonesia 2-1 Irak (Kualifikasi Olimpiade 1968).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180231/radja_nainggolan_menyesal_tidak_membela_timnas_indonesia_radjanainggolanl4-wP0a_large.jpg
Radja Nainggolan Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia jika Jadi WNI 15 Tahun Lalu?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/11/1638475/kiper-timnas-indonesia-emil-audero-moncer-usai-dibekap-cedera-ayc.jpg
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Moncer usai Dibekap CederaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Hasil Hylo Open 2025: Leo/Bagas Ditumbangkan Duo Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement