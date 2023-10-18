Hasil Timnas Uruguay vs Timnas Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tim Samba Tumbang 0-2

MONTEVIDEO – Tim Nasional (Timnas) Brasil tumbang di tangan Uruguay di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL, pada Rabu (18/10/2023) pagi WIB. Bermain di Centenario, Montevideo, Uruguay, tim berjuluk Samba itu tepatnya kalah denga skor 0-2.

Dua gol kemenangan Uruguay pun dicetak oleh Darwin Nunez (42’) dan Nicolas De La Cruz (77’). Dengan hasil tersebut, Uruguay berhasil menggusur Brasil dari peringkat kedua pada klasemen sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL.

Jalannya Pertandingan

Timnas Uruguay tampil trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Marcelo Bielsa itu memanfaatkan pergerakan cepat Facundo Pellistri, Nicolas De La Cruz, dan Maximiliano Araujo untuk mendobrak pertahanan lawan.

Namun, pola defensif yang diterapkan oleh Tim Samba -julukan Timnas Brasil- tentu tidak mudah ditembus. Casemiro dan Federico Valverde secara bergantian menyaring serangan masif yang dilancarkan oleh Uruguay.

Memasuki pertengahan laga di babak pertama, Timnas Brasil giliran melancarkan serangan cepat. Neymar dan Vinicius Junior bergantian menjadi ancaman pertahanan La Celeste -julukan Timnas Uruguay. Akan tetapi, pergerakan Gabriel Jesus dikunci pertahanan Uruguay.

Pada menit ke-42, Timnas Uruguay akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat tandukkan keras Darwin Nunez (42’). Setelah itu, tidak ada gol tambahan tercipta hingga kedua tim turun minum.

Berlanjut pada babak kedua, Timnas Uruguay kembali memegang kendali permainan sejak awal. Bermain di depan pendukung sendiri, Darwin Nunez dan kolega nampak nyaman untuk mendominasi pertandingan.