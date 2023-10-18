Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alami Cedera Serius, Neymar Jr Menangis Usai Ditandu Keluar dari Laga Timnas Uruguay vs Brasil

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |08:48 WIB
Alami Cedera Serius, Neymar Jr Menangis Usai Ditandu Keluar dari Laga Timnas Uruguay vs Brasil
Neymar Jr alami cedera parah di laga Timnas Uruguay vs Brasil. (Foto: Reuters)
A
A
A

MONTEVIDEO - Megabintang Timnas Brasil, Neymar Jr, terlihat menangis saat ditandu keluar dari lapangan pertandingan melawan Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL. Neymar terlihat kesakitan karena cedera barunya itu dan diduga hal tersebut cukup serius.

Ya, Neymar harus ditandu keluar lapangan sambil meringis kesakitan di babak pertama pertandingan Uruguay vs Brasil. Namun belum diketahui seberapa parah cedera yang dialaminya tersebut.

"Neymar Jr meninggalkan lapangan sambil menangis setelah cedera baru malam ini vs Uruguay! Sepertinya Ney mengalami cedera serius lagi saat dia harus ditandu dan dengan tangan di wajahnya. berharap cepat sembuh,@neymarjr!" tulsi laporan Fabrizio Romano di Instagram, Rabu (18/10/2023).

Neymar Jr menangis usai cedera di laga Uruguay vs Brasil

Sebagaimana diketahui, pertandingan tersebut digelar di Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay, hari ini, Rabu (18/10/2023) pagi WIB. Pertandingan masih berjalan saat berita ini diturunkan.

Uruguay berhasil unggul sementara waktu dengan skor 2-0. Gol tersebut berhasil dicetak oleh Darwin Nunez di menit ke-42 dan Nicolas De La Cuz.

