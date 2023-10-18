Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hokky Caraka Merendah Usai Cetak Gol Perdana Untuk Timnas Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |00:11 WIB
Hokky Caraka Merendah Usai Cetak Gol Perdana Untuk Timnas Indonesia
Hokky Caraka mencetak gol perdana untuk Timnas Indonesia senior di laga kontra Brunei Darussalam (Foto: PSSI)
BANDAR SERI BEGAWAN – Hokky Caraka berhasil mencetak brace dan membawa Timnas Indonesia melaju mulus ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua gol dicetaknya saat Timnas Indonesia pesta enam gol ke gawang Brunei Darussalam di leg II yang berlangsung di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023) malam WIB.

Meski demikian, sang pemain tetap merendah usai mencetak gol perdana untuk Timnas Indonesia di level senior. Menurutnya, penampilan apiknya bersama skuad Garuda tak lepas dari kerja keras rekan-rekannya.

Hokky sejatinya sudah tampil sebagai starter pada leg pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada Kamis (12/10/2023) lalu. Namun pada pertemuan pertama, pemain PSS Sleman itu gagal mencetak gol.

“Pertama-tama saya berterima kasih kepada coach STY telah mempercayai saya,” kata Hokky pada konferensi pers usai laga, Selasa (17/10/2023).

Meski berhasil membuka rekening gol bersama Timnas Indonesia, Hokky memilih merendah untuk meroket. Pemain berusia 19 tahun itu mengatakan dirinya tidak akan bisa mencetak brace tanpa bantuan kerja keras rekan setimnya.

“Mungkin gara-gara kerja keras tim saya bisa mendapat hasil maksimal, semoga semakin ke sana semakin baik permainan kita,” tutupnya.

