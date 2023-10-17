Hasil Lengkap Leg II Babak Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: 10 Negara Lolos ke Babak Kedua!

Timnas Indonesia melaju ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam (Foto: PSSI)

HASIL lengkap leg II babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Sebanyak 10 negara berhasil memastikan diri ke babak kedua.

Salah satunya Timnas Indonesia yang baru saja mengatasi perlawanan Brunei Darussalam. Skuad Garuda -julukan Timna Indonesia- terkini berhasil kembali mengalahkan Brune Darussalam pada leg kedua yang berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa (17/10/2023).

Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan menang tekan enam gol tanpa balas. Brace Hokky Caraka serta masing-masing satu gol dari Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman, Rizky Ridho dan Ramadhan Sananta memastikan kemenangan Timnas Indonesia di laga tersebut.

Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia menang 12-0 atas Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada leg I, skuad Garuda juga menang dengan skor akhir 6-0.

Sementara pada pertandingan lain, Timnas Singapura juga berhasil merebut tiket ke babak berikutnya. Mereka menang 1-0 atas Guam pada pertandingan leg kedua.